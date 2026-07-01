Resultados Progol 2339: quiniela ganadora actualizada para esta semana del Mundial 2026

Resultados actualizados de la quiniela Progol Foto: La Crónica

El Progol 2339 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de esta semana con todos los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2339?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2339 resultados actualizados

México 2-0 Ecuador – L

Países Bajos 2-2 Marruecos – E

Costa de Marfil 1-2 Noruega – V

Bélgica vs Senegal – 01/07/2026 14:00

E.U.A. vs Bosnia – 01/07/2026 18:00

España vs Austria – 02/07/2026 13:00

Portugal vs Croacia – 02/07/2026 17:00

Suiza vs Argelia – 02/07/2026 21:00

Australia vs Egipto – 03/07/2026 12:00

Argentina vs Cabo Verde – 03/07/2026 16:00

Colombia vs Ghana – 03/07/2026 19:30

Botafogo SP vs CRB – 30/06/2026 17:00

Audax vs Palestino – 30/06/2026 16:00

Cobresal vs La Serena – 01/07/2026 18:00

Resultados Progol Revancha 2339 actualizados

México 2-0 Ecuador – L

Alemania 1-1 Paraguay – E

Costa de Marfil 1-2 Noruega – V

Francia 3-0 Suecia – L

Inglaterra vs Rep. Congo – 01/07/2026 10:00

España vs Austria – 02/07/2026 13:00

Australia vs Egipto – 03/07/2026 12:00

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:

Progol: $15 pesos

$15 pesos Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el boleto ganador y una identificación oficial.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.