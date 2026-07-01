¿Qué idioma hablan los Minions? La historia detrás de la voz de estos personajes animados

Minions El lenguaje utilizado en las películas de estos personajes se ha convertido en una hazaña del cine animado y ha convertido a estos icónicos personajes en un éxito de taquilla mundial.

Los Minions regresan a las salas a partir de este miércoles 1 de julio con Minions & Monstruos, su historia más reciente y que está recibiendo críticas favorables. Los secuaces de Gru presentados en “Mi Villano Favorito (2010)” se han ganado un lugar especial en la historia del cine animado gracias a su peculiar aspecto, su hilarante forma de ser y también por su “idioma” que tiene un estilo prácticamente imposible de imitar, siendo credo prácticamente “por accidente”.

El “minionés”: una mezcla de idiomas de todo el mundo

Lejos de ser un conjunto de sonidos sin sentido, el idioma de los Minions fue generado como una combinación de palabras y expresiones provenientes de distintas lenguas. En diversas entrevistas concedidas a medios especializados, Pierre Coffin ha explicado que el objetivo era crear un lenguaje que resultara universal y que permitiera al público comprender las emociones de los personajes sin necesidad de traducir cada frase.

Según explicó, el minionés está formado por palabras tomadas de idiomas que Coffin conoce o con los que ha tenido contacto a lo largo de su vida. Entre ellos destacan el español, el francés, el italiano, el inglés, el japonés, el coreano, el filipino e incluso algunas expresiones provenientes del indonesio.

La lógica detrás de esta mezcla también forma parte de la historia ficticia de los personajes. Como los Minions han existido durante siglos y han servido a distintos amos alrededor del planeta, Pierre Coffin consideró que tenía sentido que su forma de hablar hubiera absorbido palabras de numerosas culturas e idiomas.

Por ello, durante las películas es posible escuchar términos fácilmente reconocibles como “banana”, “gelato”, “para tú”, “papaya”, “bello”, “gracias”, “poulet”, “bonjour” o números y saludos de diferentes idiomas, todos mezclados con sonidos inventados y frases improvisadas.

Aunque muchos espectadores intentan traducir el minionés como si fuera un idioma convencional, Coffin ha señalado que el verdadero secreto no está en el significado literal de cada palabra, sino en la musicalidad de las frases.

Durante el proceso creativo, el director buscaba construir una especie de melodía verbal capaz de transmitir emociones mediante la entonación, el ritmo y la expresión corporal de los personajes. Así, incluso cuando el público no comprende exactamente qué dicen los Minions, puede entender perfectamente si están felices, asustados, sorprendidos o tristes.

El propio cineasta también reveló que en algunas ocasiones fue necesario modificar determinadas palabras porque accidentalmente sonaban ofensivas o tenían significados inapropiados en algunos idiomas. Esto obligó al equipo creativo a revisar constantemente el vocabulario utilizado para evitar interpretaciones no deseadas en los distintos mercados internacionales.

Pierre Coffin terminó convirtiéndose en todos los Minions casi por accidente

Además de crear el lenguaje, Pierre Coffin asumió otra responsabilidad fundamental: prestar su voz a prácticamente todos los Minions que aparecen en las películas.

Curiosamente, esa decisión no estaba contemplada desde el principio. En entrevistas sobre la producción de Mi villano favorito, Coffin explicó que inicialmente el estudio experimentó con voces procesadas digitalmente para estos personajes. Sin embargo, el resultado sonaba demasiado artificial y mecánico, por lo que decidió grabar él mismo los diálogos de prueba. Aquellas grabaciones convencieron al equipo creativo y terminaron convirtiéndose en la voz definitiva de los pequeños personajes amarillos.

Con el paso de los años, Coffin desarrolló una técnica muy particular para diferenciar a cada Minion. Grababa las voces a una velocidad más lenta de lo normal y posteriormente aceleraba la reproducción durante la edición. De esta manera conseguía un timbre agudo, energético y fácilmente reconocible.

Para distinguir a los personajes principales también modificaba ligeramente su interpretación. Kevin tenía una voz más grave y seria; Stuart utilizaba un tono muy cercano a la voz natural del director; mientras que Bob recibía un registro mucho más agudo e infantil.

El idioma de los Minions sigue evolucionando

Lejos de considerar terminado el minionés, Pierre Coffin ha explicado recientemente que continúa ampliando su vocabulario. En una entrevista con AP, el cineasta contó que suele guardar en su teléfono palabras curiosas, nombres de platillos, expresiones escuchadas durante sus viajes o términos que le sugieren otras personas, para incorporarlos posteriormente a futuras producciones.

Según Coffin, la mayor dificultad no consiste en inventar nuevas palabras, sino en encontrar “la melodía” adecuada para que el diálogo resulte divertido y comprensible dentro del contexto visual. También explicó que muchas escenas son fruto de la improvisación y que, cuando una secuencia de minionés resulta demasiado larga o repetitiva para el oído del espectador, simplemente se modifica hasta encontrar el equilibrio adecuado.

Especialistas en animación coinciden en que el minionés fue una de las decisiones creativas más importantes de la franquicia. Al eliminar la barrera del idioma, los Minions pueden hacer reír prácticamente a cualquier audiencia sin depender de una traducción específica.

Su comunicación descansa principalmente en el humor físico, las expresiones faciales y una combinación de palabras internacionales que muchas personas reconocen de inmediato, aunque no dominen esos idiomas. Esto permitió que los personajes conservaran prácticamente la misma personalidad en todos los mercados del mundo.

Más de quince años después del estreno de Mi villano favorito, Pierre Coffin continúa siendo considerado el principal arquitecto del minionés. Su trabajo no solo dio origen a uno de los idiomas ficticios más reconocibles del cine contemporáneo, sino que también convirtió unas cuantas palabras mezcladas con improvisación y mucho sentido del ritmo en una de las señas de identidad más exitosas de la animación moderna.