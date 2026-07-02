Calendario de actividades gratuitas en la CDMX para julio Conoce cuáles son los eventos gratuitos en la CDMX para el mes de julio (Pexels)

Con el inicio de julio, la Ciudad de México ofrece una amplia variedad de actividades para realizar en familia, en pareja o con amigos, por lo que aquí te compartimos cuáles son algunos de los mejores entretenimientos gratuitos para este mes.

Desde clases de modelado de barro, hasta exposiciones para los amantes del fútbol y presentaciones, la CDMX ofrece actividades y eventos para todos los gustos y edades.

Clases de modelado de barro

Si lo tuyo son las manualidades, la CDMX tiene para ti clases de modelado en barro, completamente gratuitas, las cuales podrás tomar solo o acompañado, en donde aprenderás técnicas básicas de construcción manual con arcilla.

¿Dónde?: Talleres Tonatiuh en Calle 10, Tolteca, Álvaro Obregón, C.P. 01150

Talleres Tonatiuh en Calle 10, Tolteca, Álvaro Obregón, C.P. 01150 ¿Cuándo?: Lunes y jueves durante todo julio

Lunes y jueves durante todo julio ¿A qué hora?: De 11:00 a 14:00 horas

Exposición Álbum Épico

Continua la fiebre futbolística y la CDMX tiene el plan perfecto para los amantes de este deporte. El Museo Yancuic tiene para una exposición con piezas históricas, las cuales muestran los momentos más épicos del fútbol; aquí podrás encontrar desde jerseys, balones y tacos originales, hasta medallas de los jugadores más importantes del mundo.

¿Dónde?: Museo Yancuic en Acceso al Paradero, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830

Museo Yancuic en Acceso al Paradero, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830 ¿Cuándo?: Miércoles a domingo durante todo julio

Miércoles a domingo durante todo julio ¿A qué hora?: De 10:00 a 17:00 horas

Dibujo al aire libre

Si va más contigo hacer actividades al aire libre, pero a su vez tranquilas, durante julio podrás aprender técnicas básicas del dibujo y la acuarela al aire libre, teniendo como inspiración los paisajes del Parque de la Juventud.

¿Dónde?: Talleres Tonatiuh en Calle 10, Tolteca, Álvaro Obregón, C.P. 01150

Talleres Tonatiuh en Calle 10, Tolteca, Álvaro Obregón, C.P. 01150 ¿Cuándo?: Martes y jueves durante todo julio

Martes y jueves durante todo julio ¿A qué hora?: De 10:00 a 14:00 horas

Fan Street 2026

McCormick y Herdez traen para ti el Fan Street, un lugar donde personas de todas las edades podrán disfrutar de todo tipo de actividades gratuitas; el festival tiene siete estaciones, las cuales son: La cafetería del sabor, Mural del Balón, La prueba de fuego, Zona de hidratación, Las retas del sabor, Hydra Stick, y El sazón de tus reflejos. Recuerda que para ingresar tienes que registrarte en la página web del evento.

¿Dónde?: Ex Fábrica de Harina en calle Primavera 106, C.P. 02099 Miguel Hidalgo

Ex Fábrica de Harina en calle Primavera 106, C.P. 02099 Miguel Hidalgo ¿Cuándo?: Martes y jueves durante todo julio

Martes y jueves durante todo julio ¿A qué hora?: Horarios asignados en el registro

Día Internacional del Reggae

Como parte de las actividades realizadas por el Día Internacional del Reggaae, el Centro Cultural La Pirámide tiene preparado para este 4 de julio una serie de actividades donde DJs, MCs y alumnos de talleres se presentarán junto con el grupo RaizDub Collective.