¿Quién es SteveWillDoIt? El influencer que le regaló relojes Rolex a toda la Selección Mexicana (Redes Sociales)

Tras el emocionante encuentro de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, donde derrotó a Ecuador 2-0, los jugadores recibieron la visita del influencer estadounidense SteveWillDoIt, quien les entregó un regalo exclusivo por su más reciente victoria.

A través de un video viralizado en redes sociales, miles de aficionados atestiguaron el momento donde el creador de contenido entregaba relojes de la marca Rolex a los integrantes del Tri, como incentivo por su desempeño en el partido que los hizo clasificar a los octavos de final.

¿Por qué SteveWillDoIt regaló relojes a la Selección Mexicana?

Mediante sus cuentas oficiales, SteveWillDoIt explicó que el obsequio que recibió la escuadra de Javier Aguirre fue para celebrar el éxito de su más reciente jugada en plataformas de azar.

Antes del partido de México vs. Ecuador, Steve apostó la cuantiosa cantidad de 2 millones de dólares a favor del cuadro azteca. Al acertar el resultado, decidió compartir con los seleccionados parte de su ganancia.

Los jugadores de la selección agradecen de una forma peculiar el detalle que les hizo SteveWillDoIt

En las imágenes de los videos que circulan en plataformas digitales, se observa a SteveWillDoIt convivir con los seleccionados mientras hace entrega de los relojes de lujo. Ante el costoso detalle, los jugadores compartieron su emoción y agradecimiento, levantándolo por los aires.

¿Quién es el creador de contenido SteveWillDoIt?

Stephen Deleonardis, o mejor conocido como SteveWillDoIt, es una estrella digital norteamericana que saltó a la fama por realizar retos virales de comida y desafíos extremos. Su crecimiento en las plataformas digitales fue impulsado por su colaboración con un grupo de creadores, Nelk Boys, donde obtuvo millones de seguidores en sus distintas plataformas digitales.

Además de los videos virales de bromas y su ostentoso estilo de vida, el influencer se distingue por hacer regalos de automóviles, dinero en efectivo, joyas y artículos exclusivos. Asimismo, se ha dado a conocer en el mundo de las apuestas, al invertir sumas millonarias en diversos eventos deportivos.