El planeta tierra y el sol ¿Qué significa que la Tierra esté en el afelio y cómo afecta al planeta? (Pexels)

La Tierra alcanzará un punto crucial en su órbita alrededor del Sol conocido como afelio. Este evento astronómico anual marca el momento exacto en que nuestro planeta se ubica a la mayor distancia posible del Sol dentro de su órbita, situándose a aproximadamente 152 millones de kilómetros.

¿Qué es el afelio y cuándo ocurre este fenómeno?

El afelio es el punto de la órbita de un objeto celeste (como planetas o cometas) en el que se encuentra lo más alejado posible del Sol. Este fenómeno contrasta directamente con el perihelio, que es el punto de máxima cercanía y que ocurre habitualmente alrededor del 3 de enero.

Por lo general, la Tierra alcanza su punto de afelio durante los primeros días de julio, ensanchando la distancia con el Sol en aproximadamente 4 millones 800 mil kilómetros en comparación con el inicio del año.

¿Qué es el perihelio?

A diferencia del afelio, el perihelio ocurre cuando la Tierra se encuentra en el punto más cercano al Sol dentro de su órbita.

Este fenómeno se produce debido a que las órbitas planetarias no son círculos perfectos, sino elipses.

¿Cómo afecta el afelio a nuestro planeta y al clima?

Aunque pueda pensarse que estar más lejos del Sol genera un enfriamiento inmediato, la distancia adicional tiene efectos sutiles pero significativos, enfocados principalmente en el movimiento de la Tierra.

Debido a las leyes de la gravedad, al estar más alejada del Sol, la atracción es menor y la Tierra se mueve más lento en el espacio. En cambio, cuando está en el perihelio, viaja más rápido.

Como consecuencia directa de esa menor velocidad, el verano en el hemisferio norte dura aproximadamente cinco días más que el invierno, debido al tiempo extra que le toma al planeta recorrer ese tramo de su órbita.

Aunque este cambio en la velocidad influye de forma sutil en los patrones atmosféricos a largo plazo, no genera un cambio peligroso en la temperatura del planeta.