Temporada de luciérnagas ¿cuándo inicia y cuáles son los mejores lugares cerca de CDMX para verlas? (Cuartoscuro)

La temporada de lluvias en México se adelantó y ha traído consigo uno de los fenómenos naturales más esperados: la temporada de luciérnagas.

Las rutas ecoturísticas y los santuarios más visitados ya registran la presencia de estos insectos que iluminan bosques y valles cerca de la capital, por lo cual ya se dio inicio a los recorridos nocturnos mucho antes de las fechas habituales.

En algunos estados como Tlaxcala, Puebla o Michoacán, ya iniciaron las caminatas nocturnas para poder disfrutar de este maravilloso espectáculo que brindan estas pequeñas criaturas nocturnas, así que te dejamos las mejores recomendaciones para que hagas planes y visites estos sitios.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver luciérnagas cerca de la CDMX?

El estado de Tlaxcala cuenta con diversos espacios en los que puedes reservar tu visita guiada nocturna y uno de ellos es:

Santuario de las Luciérnagas (Tierra de Aventura)

Se encuentra ubicado a 2 horas 30 desde la CDMX y tiene un costo desde 300 pesos, dependiendo del tipo de experiencia.

En Puebla puedes hacer tu recorrido seguro por el bosque y acompañado de guías locales y expertos en estos brillantes insectos en:

Santuario de Luciérnagas Santa Rita.

Este espacio se localiza a 2 horas 30 desde la CDMX y el precio de los recorridos inicia a partir de los 250 pesos.

Si lo tuyo es la aventura y los viajes largos, te recomendamos visitar este lugar en el Estado de Michoacán.

Santuario de las Luciérnagas El Llanito

La entrada general cuesta 100 pesos y el tiempo estimado de viaje a este paraje es de 3 horas desde la capital.

Si buscas una opción más cerca de la ciudad, puedes vivir esta experiencia y aprender de las luciérnagas en sus talleres en esta ubicación en el Estado de México:

Hacienda Panoaya

Está a solo 1 hora y 30 minutos de la capital y el acceso a la experiencia ronda los 400 pesos.

Para los que quieren evitar las autopistas, existe un oasis verde dentro de la misma metrópoli:

Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas en la alcaldía de Tlalpan

Un espacio donde estos insectos visten la noche con su mágico brillo y deslumbran a los capitalinos. Para ingresar, se debe cubrir una cuota de recuperación de 80 pesos.

La conservación de los espacios es fundamental para la proliferación de estos insectos

Cuando visites estos entornos, es fundamental acatar todas las indicaciones de los guías. La preservación de estos insectos nocturnos es vital, ya que funcionan como indicador de salud ambiental y contribuyen al cuidado de los bosques y valles controlando plagas.

Asimismo, es importante que antes de acudir a cualquier santuario verifiques la disponibilidad de los recorridos y los horarios, ya que en muchos espacios estos recorridos están limitados. Recuerda que las luciérnagas son pequeños coleópteros nocturnos y pasan la mayor parte del día entre la vegetación húmeda.