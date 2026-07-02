El terror de los ingleses: ¿a qué altitud está el Estadio Azteca y cuáles son las alcaldías más altas de la CDMX? Conoce a qué altitud se encuentra el Estadio Azteca y si esta podría afectar a Inglaterra en el partido en contra de la Selección Mexicana (CUARTOSCURO.COM)

Con el partido de México vs. Inglaterra cada vez más cerca, miles de aficionados se encuentran emocionados por el encuentro entre ambos países donde se definirá cuál equipo logra pasar a cuartos de final en el Mundial 2026.

Por lo que, comienzan a surgir los pronósticos y especulaciones sobre cuál de los dos países podría resultar ganador el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Entre los factores que podrían resultar determinantes para los resultados del próximo domingo, se encuentra la altitud de la CDMX, pues esta podría ser desafiante para los jugadores ingleses, otorgándole una ventaja significativa a México.

¿A qué altitud sobre el nivel del mar está construido el Estadio Azteca?

El Coloso de Santa Úrsula será el recinto encargado de albergar el partido de México vs. Inglaterra y, mientras la Selección Mexicana jugará en su propia casa, el equipo inglés tendrá que adaptarse a una altitud de 2,247 metros sobre el nivel del mar (msnm), pues esa es la altura a la que se encuentra Coyoacán, la alcaldía donde se ubica el Estadio Azteca.

¿Cuál es la altitud de Inglaterra?

La ventaja de México debido a la altitud de la Ciudad de México radica en que los jugadores ingleses no cuentan con el tiempo suficiente para adaptarse a la altura de la CDMX, debido a que Inglaterra es un país considerado de baja altitud, pues tan solo Londres, su capital, está a 57 metros sobre el nivel del mar.

Las alcaldías más altas de la CDMX

Las alcaldías más altas de la CDMX son Cuajimalpa de Morelos con 2,780 msnm, seguida de La Magdalena Contreras con 2,520 msnm y Milpa Alta con 2,429 msnm.

Sin embargo, aquí te compartimos la lista completa de las alcaldías según su altitud, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):