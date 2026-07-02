Este es el secreto natural contra los mosquitos conoce las plantas aromáticas que debes tener en casa.

Los encharcamientos provocados por la temporada de lluvia, combinados con las altas temperaturas, crean el entorno ideal para la proliferación de mosquitos. Por ello, disfrutar de una tarde al aire libre o simplemente dejar las ventanas abiertas se convierte en la entrada perfecta para que estos insectos invadan tu hogar.

Aunque la opción más rápida para poder eliminar a estos insectos son los repelentes comerciales, existen algunas plantas que contienen compuestos naturales que resultan molestos para los mosquitos y que pueden mantenerlos alejados.

Te compartimos algunas opciones que pueden funcionar como barrera natural y ahuyentar a estos molestos invasores.

Lavanda

Esta especie, además de ser visualmente colorida durante su floración, su esencia contiene sustancias que los mosquitos suelen evitar. Por si fuera poco, es fácil de mantener, así que podrás tenerla en casa sin preocuparte de más.

Citronela

Este ejemplar emana un olor cítrico intenso que evitará que estos insectos entren a tu hogar. Por su efectividad, también es utilizada en repelentes comerciales.

Romero

Es una hierba aromática que se encuentra en la mayoría de las cocinas para el consumo humano, pero pocos saben que sus hojas despiden aceites con potentes efectos repelentes.

Albahaca

Diversos estudios han comprobado que esta planta comestible contiene diversos compuestos orgánicos, como el eugenol, que resultan muy poco atractivos para estas plagas voladoras.

Hierba Limón

Con un potente aroma, es una de las opciones principales para decorar hogares y alejar a los zancudos que quieran entrar a las habitaciones.

¿Dónde se recomienda colocar las plantas para alejar a los mosquitos?

Aunque ninguna de estas barreras verdes garantiza que no entren a tu hogar, la gran mayoría contienen aceites naturales que los alejan; así es recomendable colocarlas en estos sitios para evitar tenerlos dentro de casa.

Balcones

Patios

Jardines

Ventanas

Entradas

Incluso muchas de estas especies pueden permanecer dentro de los hogares.

Recuerda que estas opciones naturales no eliminan por completo el problema, pero sí pueden ser tu mejor aliado. Asimismo, mantén los espacios abiertos limpios y elimina los estancamientos de agua, pues son un punto clave para su proliferación.