¿Por qué los Gamers no quieren que desaparezcan los videojuegos físicos de PlayStation?

Los gamers responden a Sony | La comunidad defiende a los videojuegos en formato físico. (Mario Jasso)

La decisión anunciada por la empresa japonesa Sony de dejar de distribuir nuevos videojuegos en formato físico a partir de 2028 ha conmocionado a parte de la comunidad gamer en todo el mundo. Esta decisión podría representar mucho más que un cambio en la forma de comprar videojuegos: supone la pérdida de una forma de preservar, compartir y disfrutar este entretenimiento.

En relación a las últimas noticias: se acabó nuestro silencio. #GamersUnidos pic.twitter.com/JLy3o8LE0O — GAME España (@VideojuegosGAME) July 1, 2026

Tras darse a conocer la noticia, diversas tiendas dedicadas a la venta de videojuegos publicaron posicionamientos en defensa del formato físico, asegurando que continuará siendo una parte fundamental de su modelo de negocio. Además, distintas comunidades coincidieron en que la medida limita la libertad de elección de los consumidores.

¿Cuáles son los argumentos en contra de fanáticos de los videojuegos?

Uno de los principales argumentos de quienes rechazan la desaparición de los discos físicos es la propiedad. A diferencia de una compra digital, donde el usuario adquiere una licencia de uso sujeta a las condiciones de la plataforma, un juego físico puede conservarse indefinidamente, prestarse, revenderse o regalarse sin depender de servidores o políticas comerciales.

La comunidad gamer también señala que el formato físico ayuda a la preservación de los videojuegos, pues consideran que las ediciones en disco forman parte de la historia de la industria y permiten que futuras generaciones conozcan títulos que podrían desaparecer si únicamente existieran en formato digital.

Consideran que ambos formatos pueden convivir, como lo han hecho durante años, permitiendo que cada usuario decida cómo adquirir sus juegos. Para ellos, eliminar una de las opciones reduce sus derechos como consumidores y concentra aún más el mercado en las tiendas digitales.

La desaparición del formato físico atenta en contra de la nostalgia

Coleccionar videojuegos y conservar títulos que marcaron distintas etapas de la vida forman parte de la experiencia para millones de jugadores. En distintos comunicados, aficionados compararon los videojuegos físicos con libros o películas, al considerar que representan una forma de preservar la cultura y los recuerdos asociados a cada historia.

También advierten que el cambio afectaría al mercado de segunda mano, una alternativa que durante décadas ha permitido a los jugadores comprar títulos a menor precio o intercambiar juegos entre amigos. Con un modelo exclusivamente digital, esta posibilidad desaparecería.

Aunque la industria ha impulsado cada vez más las ventas digitales por su practicidad y menores costos de distribución, buena parte de la comunidad insiste en que el futuro de los videojuegos no debería construirse eliminando opciones, sino permitiendo que el formato físico y el digital continúen coexistiendo.