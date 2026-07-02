Jueves 2x1 Ticketmaster 2 de julio 2026: lista completa de conciertos y eventos con promoción

Jueves 2x1 en boletos de Ticketmaster hoy 25 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 2 de julio de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 2 de julio

Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Aranza – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

En breve se actualizará la lista con todos los descuentos una vez que Ticketmaster liberé sus ofertas completas.

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:La promoción solo está disponible durante el juevesAplica únicamente en eventos seleccionadosSe activa directamente en la plataforma oficialEl beneficio se refleja al momento de la compraNo hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas