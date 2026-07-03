Crumbl Cookies llega a México: ¿Cuándo y dónde abrirán sucursales en CDMX?

Crumbl Cookies ¡La famosa franquicia de galletas llega a México! (Pexels)

Las famosas galletas Crumbl tendrán su primera sucursal en México. Descubre dónde abrirá.

¿Qué son las galletas Crumbl que abrirán en México?

Crumbl es una franquicia que se dedica a la venta de galletas. Tuvo una rápida expansión desde su fundación en 2017, y hoy en día cuenta con alrededor de 1,071 tiendas y reporta ganancias millonarias. Esto a pesar de un desplome del 37% en ganancias que sufrieron entre 2022 y 2023, según reportó Bloomberg, el cual obligó a la compañía a despedir 10% de su personal corporativo, cerrar tiendas y detener sus planes de expansión.

Las galletas Crumbl se volvieron tendenciosas por su gama de sabores, gran tamaño y sabor. En lugares como Nueva York, no es raro ver personas haciendo fila para adquirir una caja de este postre. Actualmente, una galleta cuesta $5 dólares y una docena de galletas alrededor de $50 dólares. El menú también incluye otros postres, como fresas bañadas en chocolate y refrescos preparados.

El negocio de igual manera adquirió atención por ciertas prácticas idiosincráticas, como no abrir los domingos o no utilizar café como ingrediente, debido a la crianza mormona de los fundadores.

¿Cuándo y dónde abrirá Crumbl en México?

Sawyer Hemsley, cofundador de la marca de galletas, fue visto en México recientemente. Muchas personas en redes sociales especularon que los intentos de expansión de la compañía han reavivado y tienen como primer objetivo la capital mexicana. El director ejecutivo confirmó las sospechas esta semana con un anuncio en el cual afirmó que “la respuesta a través de los canales sociales de Crumbl México muestra cuánta emoción existe por la marca, y estamos agradecidos de abrir nuestra primera tienda en el país”.

La apertura de tiendas en México representaría la segunda incursión internacional para la marca, ya que cuentan con tiendas en Canadá. Se espera que la primera tienda abra más tarde este año en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Según lo que se ha especulado, se podrían abrir hasta 6 sucursales, distribuidas en colonias como Polanco y Condesa, e incluso podrían llegar a Monterrey.

Para muchos mexicanos que no han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y probar las galletas o no han querido pagar los precios inflados de revendedores que traen las galletas en su equipaje, esta será la oportunidad para probar las galletas más famosas de los últimos años.