‘Don Memo y Morita’: jugadores de la Selección Mexicana bromean en redes tras los memes por su diferencia de edad

Don Memo y Morita El meme incluso ya tiene versión de anime creada con inteligencia artificial n redes sociales.

La Selección Mexicana marcha con paso perfecto esta Copa del Mundo luego de cuatro victorias consecutivas sin recibir gol en contra y el ambiente dentro del plantel parece estar mejor que nunca. En redes sociales se han hecho virales los momentos de alegría y risas durante los entrenamientos del plantel del ‘Vasco’ Aguirre. Ahora, los memes también llegaron hasta los seleccionados nacionales, quienes ya recrearon las bromas de ‘Don Memo y Morita’ quienes son el jugador más veterano y el más joven respectivamente de este equipo.

¿De dónde vienen los memes de ‘Don Memo y Morita’?

Desde que se dio a conocer la convocatoria oficial de 26 futbolistas mexicanos para esta Copa del Mundo, una broma comenzó a popularizarse en redes sociales sobre la situación de Gilberto Mora, quien aún es menor de edad y es el jugador más joven de toda la Copa del Mundo.

El meme consistía en recrear pláticas ficticias en las que los aficionados asumen hipotéticamente el papel del padre o la madre de Gilberto Mora y le dan instrucciones para estar en la concentración de la Selección Mexicana.

“Te doy estos 500 pesos, pero son sólo para emergencias”, “No le aceptes bebidas a Alexis Vega”, “No te desveles jugando con la Hormiga”, “Recuerda que tienes que hacer tu tarea de Cívica y Ética”, “Te me metes a bañar después del partido y me das tu uniforme para lavarlo”. Son algunas de las bromas que se han utilizados y casi todos iban acompañado de “Cualquier cosa, ahí le avisas a Don Memo”, haciendo referencia a Guillermo Ochoa, quien es el jugador más veterano del plantel.

Guillermo Ochoa y Gilberto Mora bromean con su meme

Ahora, tras clasificar a los octavos de final, donde enfrentarán a Inglaterra este próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México, Ochoa subió un video a sus redes sociales donde hace referencia al trend viral.

En el video se muestra a Gilberto Mora en la puerta de su habitación con el mensaje “Ya puse a dormir a mi niño... descansen. Buenas Noches” acompañado de música de cuna. Gilberto Mora sonríe y participa en el video.