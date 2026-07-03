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A días de enfrentar a Inglaterra, el equipo presume del buen ambiente dentro del plantel y hasta ‘hacen canon’ sus memes

‘Don Memo y Morita’: jugadores de la Selección Mexicana bromean en redes tras los memes por su diferencia de edad

Por Juan Carlos Navarro Hernández
El meme incluso ya tiene versión de anime creada con inteligencia artificial n redes sociales.
Don Memo y Morita El meme incluso ya tiene versión de anime creada con inteligencia artificial n redes sociales.

La Selección Mexicana marcha con paso perfecto esta Copa del Mundo luego de cuatro victorias consecutivas sin recibir gol en contra y el ambiente dentro del plantel parece estar mejor que nunca. En redes sociales se han hecho virales los momentos de alegría y risas durante los entrenamientos del plantel del ‘Vasco’ Aguirre. Ahora, los memes también llegaron hasta los seleccionados nacionales, quienes ya recrearon las bromas de ‘Don Memo y Morita’ quienes son el jugador más veterano y el más joven respectivamente de este equipo.

¿De dónde vienen los memes de ‘Don Memo y Morita’?

Desde que se dio a conocer la convocatoria oficial de 26 futbolistas mexicanos para esta Copa del Mundo, una broma comenzó a popularizarse en redes sociales sobre la situación de Gilberto Mora, quien aún es menor de edad y es el jugador más joven de toda la Copa del Mundo.

El meme consistía en recrear pláticas ficticias en las que los aficionados asumen hipotéticamente el papel del padre o la madre de Gilberto Mora y le dan instrucciones para estar en la concentración de la Selección Mexicana.

Te doy estos 500 pesos, pero son sólo para emergencias”, “No le aceptes bebidas a Alexis Vega”, “No te desveles jugando con la Hormiga”, “Recuerda que tienes que hacer tu tarea de Cívica y Ética”, “Te me metes a bañar después del partido y me das tu uniforme para lavarlo”. Son algunas de las bromas que se han utilizados y casi todos iban acompañado de “Cualquier cosa, ahí le avisas a Don Memo, haciendo referencia a Guillermo Ochoa, quien es el jugador más veterano del plantel.

Guillermo Ochoa y Gilberto Mora bromean con su meme

Ahora, tras clasificar a los octavos de final, donde enfrentarán a Inglaterra este próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México, Ochoa subió un video a sus redes sociales donde hace referencia al trend viral.

En el video se muestra a Gilberto Mora en la puerta de su habitación con el mensaje “Ya puse a dormir a mi niño... descansen. Buenas Noches” acompañado de música de cuna. Gilberto Mora sonríe y participa en el video.

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