¿Quién es Daniel Coyle, el autor del libro que lee Javier Aguirre durante el Mundial 2026?

EL Código de la Cultura “La unión hace la fuerza”, este es uno de los principales mensajes del libro que Javier Aguirre lleva consigo este Mundial 2026, escrito por el autor Daniel Coyle.

La racha triunfal de México este Mundial FIFA 2026 ha alimentado la esperanza de la afición mexicana que, aunque se renueva con cada torneo mundialista de futbol para volver a creer, ha rebasado los límites del ánimo expuesto en la edición presente y resuena con mayor fuerza desde la derrota de Ecuador en dieciseisavos de final; ¿y si sí...?

A sólo días del partido decisivo ante Inglaterra, un peldaño más cerca del sueño, México también se pregunta: ¿cuál ha sido la clave del éxito hasta ahora? Cuatro enfrentamientos victoriosos y cero goles a la portería mexicana, ¿cómo ha sido posible? ¿Se trata de la esperanza, el poder de la amistad o efecto del adolescente de 17 años que fue revelado al mundo como el as bajo la manga de la selección Tricolor?

Entre uno y lo otro, también ha destacado una curiosidad señalada por el público: El Código de la Cultura, libro que Javier Aguirre —actual director técnico del equipo mexicano— lleva consigo esta Copa del Mundo 2026; escrito por el autor Daniel Coyle, el ejemplar resalta la fuerza a través de la unión.

Daniel Coyle, autor de “El Código de la Cultura” que Javier Aguirre lee durante este Mundial 2026

Nacido en St. Louis, Missouri, y criado en Anchorage, Alaska, Daniel Coyle es un autor galardonado de best-sellers del New York Times, reconocido por obras como The Culture Code, The Talent Code, The Culture Playbook, The Little Book of Talent, y Flourish: The Art of Building Meaning, Joy, and Fulfillment; el tema central de su trabajo ha sido el liderazgo y rendimiento.

Coyle ha trabajado como consultor con los Cleveland Guardians desde 2013 y como asesor de fuerzas especiales militares, equipos deportivos profesionales, escuelas y otras organizaciones. En su trabajo como periodista, el autor ha escrito para Outside, Sports Illustrated, The New York Times Magazine y Play, además de haber sido productor consultor de la serie documental de ESPN, Enhanced, y profesor adjunto en la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern.

Actualmente divide su tiempo entre Cleveland, Ohio, durante el año escolar y Homer, Alaska, en verano, donde vive con su esposa y sus cuatro hijos.

El autor detrás de El Código de la Cultura, libro que Javier Aguirre ha popularizado al llevarlo consido durante este Mundial 2026 —y se ha especulado como uno de los secretos para el éxito de México en el torneo—, se caracteriza por fusionar la narración de historias con la investigación para ofrecer perspectivas sobre cómo mejorar el rendimiento individual y grupal.

“El Código de la Cultura” de Daniel Coyle: ¿el secreto del triunfo mexicano en el Mundial 2026?

Previo al partido México vs Ecuador, Javier Aguirre fue captado sosteniendo la obra El Código de la Cultura de Daniel Coyle, un libro que refuerza la importancia del trabajo en equipo y que rápidamente despertó la curiosidad de la afición respecto a si esta lectura podría estar detrás del rendimiento que la Selección Mexicana ha demostrado durante el Mundial 2026.

“Cuando las arañas tejen juntas, pueden atar un león”, señala la portada del libro, el cual se centra en el funcionamiento de varios de los grupos más exitosos del mundo,tales como el SEAL Team Six de la Marina de los EE. UU., IDEO y los San Antonio Spurs.

La sinopsis de la obra destaca la exploración de estrategias para formar un grupo que funcione con una sola mentalidad, impulsando el aprendizaje y la colaboración, a la vez que generan confianza y promueven un cambio positivo. De acuerdo con la crítica, Coyle “desentierra historias útiles de fracaso que ilustran lo que no se debe hacer, aborda los errores comunes y comparte consejos para reformar una cultura tóxica”.

El ‘Vasco’, por su parte, ha señalado que el secreto detrás del rendimiento de la selección Tricolor nace de “la convicción que comparte el grupo por hacer historia”, sin embargo —tras ser sorprendido con dicho ejemplar en sus manos— el público ha comenzado a especular sobre la implementación de las estrategias de Coyle en el desarrollo del equipo, un método original que podría llevar a México un peldaño más arriba, y otro, y otro.

Pues como el mismo Coyle ha escrito: "Aunque el talento parezca predestinado, en realidad tenemos bastante control sobre las habilidades que desarrollamos, y poseemos mucho más potencial del que jamás podríamos imaginar..."