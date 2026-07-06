Estas son las mejores micheladas de la CDMX según Google Maps

Las micheladas son una de las bebidas más populares de México y existen diversas formas de prepararla según los gustos de cada persona. Algunos textos afirman que esta mezcla surgió en 1970, en el Club Deportivo San Luis Potosí, ya que uno de sus socios solía pedir su cerveza con un poco de limón, sal y hielo.

Conforme ha pasado el tiempo, esta preparación se convirtió en algo único del país. Así que, si lo que buscas es un buen lugar para reunirte con tus amigos y disfrutar de una buena cerveza preparada en la Ciudad de México (CDMX) te recomendamos algunos de los mejores sitios para pasarla bien y descubrir las mejores combinaciones.

Santa Michelada

Es un espacio en la Roma Norte, en donde encontrarás una gran variedad de sabores con temática de lucha libre, todos los vasos incluyen un mini luchador y también podrás probar diversos alimentos para acompañar tu bebida, incluso tienen una propuesta de cero alcohol y una puntuación de 5.7 estrellas en Google Maps.

Santa Michelada se encuentra en el corredor “estación 49” un corredor gastronómico que se ubica en:

Calle Coahuila número 49, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX

Los días: martes, miércoles y domingos de 15:00 a 22:00 horas y los jueves y sábados de 15:00 a 02:00 horas

Micheladas Lupillo

Si lo que buscas es la combinación perfecta entre aderezos y cerveza, las micheladas de Tepito son tu opción. Cuenta con una gran gama de escarchados, con sabores que conquistarán el paladar más exigente.

Es uno de los sitios más populares ubicado en el corazón de en uno de los puntos más emblemáticos de la capital con 4.5 estrellas en el buscado de Google Maps, se ubica en:

Aztecas 73, Tepito, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Está abierto de miércoles a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas

La Lagunilla

¿Necesitas un outfit nuevo y pasarla bien con tus amigos el domingo? Te recomendamos pasar una tarde de bebidas para todos los gustos en el Mercado de La Lagunilla en donde podrás disfrutar de un ambiente tradicional acompañado de una amplia oferta de micheladas.

Así que no pierdas esta oportunidad y conoce los diversos puestos que tiene el tianguis para poder saciar tu sed. Los puestos están entre:

Calle Comonfort y López Rayón, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Mango Mango (Miches de barrio)

Es un bar para divertirse y escuchar reguetón, en donde descubrirás mezclas divertidas, servidas en vasos con diseños originales, así como una extensa lista de bebidas, escarchados y complementos para tu preparación. Se encuentra en:

Av Oaxaca 11, en la Cuauhtémoc, CDMX

Está abierto de lunes a domingo y los horarios pueden variar dependiendo del día en que lo visites.

Las Jurásicas

Si quieres convertirte en un explorador de la era jurásica, tienes que visitar este lugar con temática de dinosaurios y con una amplia carta con cervezas preparadas y coctelería para todos y tiene 4.5 estrellas en Google Maps. Se localiza sobre:

Juventino Rosas 19, Peralvillo, Cuauhtémoc en la CDMX y está abierto de lunes a domingo de 11:00 a 23:00 horas.