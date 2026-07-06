Las efemérides más importantes de julio que casi nadie recuerda en México

Inicia la segunda mitad del año, esta etapa destaca por ser una transición climática y el inicio de las vacaciones de verano.

A pesar de que julio no tiene días oficiales de asueto, la fecha más esperada para muchos es el fin del ciclo escolar 2025-2026, por lo que te compartimos los días más sobresalientes del mes que se conmemoran en México.

¿Cuáles son las efemérides de julio que nadie recuerda?

01 de julio Día del Ingeniero

02 de julio de 1915 muere en París, Francia, Porfirio Díaz, quien fue presidente de México por más de 30 años.

03 de julio de 1955 por primera vez las mujeres mexicanas emiten su voto en unas elecciones federales.

06 de julio de 1907 fue expedido el decreto de constitución de los Ferrocarriles Nacionales de México. Ese mismo año nació la pintora mexicana Frida Kahlo.

08 de julio de 2008 la UNESCO nombra Patrimonio Natural al Santuario de la Mariposa Monarca.

11 de julio Día Mundial de la Población.

13 de julio de 1894 muere el músico y pintor Juventino Rosas.

15 de julio de 1975 se crea la Fundación del Centro de Capacitación Cinematográfica y en 1979 muere el Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

16 de julio de 1944 el escuadrón Aéreo 201 da inicio a su participación en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

20 de julio Día del Bibliotecario.

24 de julio de 1888 Ciudad Juárez, Chihuahua, adquiere su nombre en honor a Benito Juárez.

25 de julio de 1921 se emite el decreto para crear la Secretaría de Educación Pública.

26 de julio de 1929 se publica la Ley Orgánica que da autonomía a la UNAM.

28 de julio de 1766 inicia la primera huelga minera en Real del Monte, Hidalgo.

29 de julio Día Internacional del Mal de Amores

30 de julio Día Internacional de la Amistad

¿Habrá días feriados en el mes de julio?

Durante el periodo de julio las actividades laborales continúan normalmente en todo el país, sin días de descansos obligatorios, según lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, aunque para la los estudiantes se concluye su ciclo escolar, lo cual da comienzo a las vacaciones de verano.