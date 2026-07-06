Los electrodomésticos que más elevan el recibo de luz durante el verano

Durante las fechas de calor, algunos electrodomésticos requieren más energía eléctrica incluso cuando se encuentran apagados y esto puede ocasionar un aumento en tu factura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A este incremento se le conoce como consumo vampiro y según algunos datos, representa hasta el 10% del gasto de electricidad en el hogar, lo que representa un gasto significativo.

Es común creer que los aparatos que permanecen todo el día conectados a la corriente eléctrica, son los que generan un alza en las facturas, pero existen otros que a pesar de contar con una buena eficiencia energética pueden incrementar tu servicio eléctrico.

¿Qué aparatos consumen más energía en verano?

Lavadoras

Especialistas señalan que dependiendo de la época del año es la forma en la que se hace uso de este aparato, lo cual incrementa considerablemente los montos a pagar. Otro factor importante es el uso durante las horas de más alta demanda eléctrica, así como el nulo mantenimiento y los modelos antiguos de electrodomésticos.

Estos son otros de los aparatos que pueden consumir más durante estas fechas:

Secadoras

Hornos eléctricos

Planchas de ropa

El refrigerador eleva los recibos de luz debido a que en esta temporada trabaja con mayor intensidad para mantener fríos los alimentos.

Las computadoras de escritorio también pueden incrementar el consumo eléctrico, ya que mantienen activa la fuente de poder aún cuando están apagadas.

Los equipos de sonido y televisores cuentan con sofisticados mecanismos que aun cuando no se mantienen activos siguen consumiendo electricidad, incluso algunos modelos llegan usar hasta 8 vatios estando en reposo.

Recomendaciones para ahorrar más energía en el hogar.

Para evitar el impacto económico en la factura de la CFE especialistas recomiendan aprovechar la iluminación natural, usar focos ahorradores y evitar abrir constantemente el refrigerador, así como, mantener desconectados cargadores, microondas y televisores cuando no se ocupen.