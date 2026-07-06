Soriana sorprende con descuento especial de Temporada Naranja: así puedes obtener el 10% de bonificación este 6 de julio

La eliminación de la Selección Mexicana del torneo de futbol más importante del mundo, luego de caer ante Inglaterra en los octavos de final, dejó un sabor amargo entre la afición. Sin embargo, para quienes tenían pendiente hacer el súper, la noticia llegó acompañada de un apapacho inesperado de parte de Soriana.

La cadena de supermercado confirmó que este 6 de julio de 2026 mantiene activa una promoción especial ligada a la participación del Tricolor en la justa internacional. Aunque México no consiguió el pase, los clientes todavía podrán obtener un beneficio adicional al realizar sus compras en productos participantes.

¿En qué consiste el descuento de Soriana?

La promoción consiste en otorgar 10% en Dinero Electrónico sobre la compra de productos y marcas participantes.

A diferencia de un descuento aplicado directamente en caja, el beneficio se acumula como saldo electrónico para utilizarse posteriormente en futuras compras dentro de las tiendas participantes.

Para acceder a la promoción, es indispensable presentar la Tarjeta Soriana YA al momento de pagar. Además, la bonificación únicamente aplica durante la jornada del 6 de julio, por lo que no podrá reclamarse después de la fecha establecida.

¿Qué productos participan?

La promoción contempla una amplia variedad de artículos de diferentes categorías, entre ellas:

Alimentos, Cereales y Despensa: Choco Krispis, Tía Rosa, Milpa Real, Corn Pops, Corn Flakes, Froot Loops, Zucaritas, Trix, Cheerios, Maggi, La Sierra, Italpasta, Schetino, SOS, Tajín, Salsas Castillo, Olew, Fresh Gourmet, Mrs. Cubbisons, Media Crema Nestlé, Morelia, Isadora, Capistrano, Kir, Bachoco Congelados y Primavera.

Choco Krispis, Tía Rosa, Milpa Real, Corn Pops, Corn Flakes, Froot Loops, Zucaritas, Trix, Cheerios, Maggi, La Sierra, Italpasta, Schetino, SOS, Tajín, Salsas Castillo, Olew, Fresh Gourmet, Mrs. Cubbisons, Media Crema Nestlé, Morelia, Isadora, Capistrano, Kir, Bachoco Congelados y Primavera. Lácteos y Quesos: Philadelphia, Yoghurt Alpura, Activia, Danonino, Bove y Campo Menonita.

Philadelphia, Yoghurt Alpura, Activia, Danonino, Bove y Campo Menonita. Botanas, Galletas y Dulces: Sabritas, Chips, Pringles, Bokados, Encanto, Chokis, Emperador, Cremax, Marinela, Gabi, Nucita, Cremino, Muibon, Panditas, Kinder Sorpresa, Kinder Delice y Leo.

Sabritas, Chips, Pringles, Bokados, Encanto, Chokis, Emperador, Cremax, Marinela, Gabi, Nucita, Cremino, Muibon, Panditas, Kinder Sorpresa, Kinder Delice y Leo. Bebidas y Cafés: Coca-Cola, Bonafont, Red Bull, Júmex, Zuko, Jacobs, Taster’s Choice y Café Olé.

Coca-Cola, Bonafont, Red Bull, Júmex, Zuko, Jacobs, Taster’s Choice y Café Olé. Gomas de mascar y Pastillas: Halls, Clorets, Trident y Tic Tac.

Halls, Clorets, Trident y Tic Tac. Cervezas, Vinos y Licores: Corona, XX Lager, Amstel, Michelob, Four Loko, +Cool, Mi-Che, Chivas, Absolut, Ballantine’s, Passport, Mc Andrews, Jack Daniel’s (u otros destilados de la lista como Corralejo, Hornitos, Sauza, Jim Beam, Azteca de Oro, Presidente, Don Pedro, Torres 10, Skyy Vodka, El Destilador, Charrería, Molotoff, Arette, Ojo de Tigre, Bruxo, Compadre, Orendain, Zaverich, Freixenet, Santo Tomás, Sol y Nieve y Chutazo).

Corona, XX Lager, Amstel, Michelob, Four Loko, +Cool, Mi-Che, Chivas, Absolut, Ballantine’s, Passport, Mc Andrews, Jack Daniel’s (u otros destilados de la lista como Corralejo, Hornitos, Sauza, Jim Beam, Azteca de Oro, Presidente, Don Pedro, Torres 10, Skyy Vodka, El Destilador, Charrería, Molotoff, Arette, Ojo de Tigre, Bruxo, Compadre, Orendain, Zaverich, Freixenet, Santo Tomás, Sol y Nieve y Chutazo). Otros participantes: Splenda, Lourdes, Temerario, Viks, Lor, Mr. Blue, Capricho, Chantilly, Danny y Fior di.

Una promoción que acompañó todo el Mundial

Esta dinámica formó parte de la estrategia comercial de Soriana durante la competencia deportiva del 2026: cuando la Selección Mexicana ganaba, los clientes obtenían una bonificación mayor; en caso de empate o derrota, el beneficio se reducía, pero seguía vigente para que los consumidores no se quedaran sin una oportunidad de ahorrar.

Así, aunque el sueño por el campeonato terminó para el Tricolor, la campaña comercial todavía ofrece una última oportunidad para quienes planean surtir su despensa este lunes.