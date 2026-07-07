Alejandro Marcovich Alejandro Marcovich sale del hospital: esto se sabe de la salud del exguitarrista de Caifanes (Cuartoscuro)

El panorama de salud del reconocido músico Alejandro Marcovich ha dado un giro sumamente favorable. Tras días de profunda preocupación en el entorno del rock en español, el exguitarrista de la banda Caifanes fue dado de alta del hospital de la Ciudad de México donde se encontraba internado, esto después de haber despertado del coma inducido en el que permanecía debido a complicaciones de un derrame cerebral.

¿Cuál es la causa médica del coma de Alejandro Marcovich?

A diferencia de los primeros reportes que apuntaban a complicaciones generales de padecimientos previos, se confirmó que el músico de 66 años ingresó de emergencia al hospital tras presentar un evento vascular cerebral conocido como derrame cerebral de carácter agudo el pasado 19 de mayo. Debido a la gravedad del que sufrió y para disminuir la presión y proteger las funciones de su cerebro, el equipo de especialistas médicos determinó que la mejor vía era inducir el estado de coma de manera temporal.

¿Cómo evoluciona el músico tras salir del estado de coma?

Los reportes más recientes indican que Marcovich se encuentra consciente, donde sí logra reconocer a su círculo familiar, pero aún se encuentra bajo el proceso de recuperación causado por la inflamación de su cerebro.

Cabe mencionar que ante este derrame si le dejo algunas secuelas, pero por el momento son solo breves en tiempo, uno de ellos es el problema con el lenguaje.