Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa hasta el 9 de julio

Quienes tenían pensado surtir el refrigerador esta semana tienen una nueva oportunidad para gastar menos. Bodega Aurrera lanzó una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, el momento en donde las promociones y los descuentos en frutas, verduras, carnes, pescados y otros productos de consumo diario ayudan a las familias mexicanas a hacer rendir cada peso.
Las ofertas estarán disponibles hasta el 9 de julio de 2026 y aplicarán en sucursales participantes, aunque algunos precios pueden variar dependiendo de la ciudad o el estado donde se encuentre cada tienda. Esta dinámica se ha convertido en una de las estrategias más buscadas por los consumidores que comparan precios antes de hacer la despensa.
Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha que más destacan esta semana
Como ocurre cada semana, los descuentos se concentran principalmente en alimentos frescos y productos que forman parte de la canasta básica, una categoría que suele representar buena parte del presupuesto familiar.
Entre las promociones más llamativas destacan:
Frutas y verduras
- Sandía roja: $12 el kilo
- Melón chino: $32 el kilo
- Papaya maradol: $39 el kilo
- Piña miel: $20 el kilo
- Plátano Chiapas: $19 el kilo
- Aguacate hass: $40 el kilo
- Jitomate saladet: $20 el kilo
- Cebolla blanca: $42 el kilo
- Cebolla morada: $30 el kilo
- Zanahoria: $15.50 el kilo
- Lechuga romana: $22 la pieza
- Pepino: $22 el kilo
- Jícama: $20 el kilo
- Papa blanca alfa: $30 el kilo
- Papa blanca en malla: $30 el paquete
- Limón sin semilla: $15 el kilo
- Limón agrio: $8 el kilo
- Limón sin semilla en malla: $38 el paquete
- Limón agrio en malla: $15 el paquete
- Calabacita japonesa: $34.90 el kilo
- Nopal: $42.90 el kilo
- Apio: $38.90 el kilo
- Chile serrano: $54 el kilo
- Tomate verde sin cáscara: $36.90 el kilo
- Tomate verde en malla: $32.90 el paquete
- Coliflor: $62 la pieza
- Brócoli: $62 el kilo
- Champiñones: $99 el kilo
- Betabel: $38.90 el kilo
- Naranja de jugo: $40 el kilo
- Mandarina: $25 el kilo
- Toronja: $15 el kilo
- Mango ataulfo: $29 el kilo
- Mango paraíso: $25 el kilo
- Manzana red delicious: $38 el kilo
- Manzana pink lady: $58 el kilo
- Manzana gala en bolsa: $40 el kilo
- Manzana granny smith: $58 el kilo
- Perón golden en bolsa: $53 el kilo
- Perón golden: $58 el kilo
- Pera danjou: $48 el kilo
- Guayaba: $50 el kilo
- Nectarina: $58 el kilo
- Kiwi: $74 el kilo
- Ciruela: $66 el kilo
- Espinaca: $13.90 el manojo
- Cilantro: $14.90 el manojo
- Acelga: $12.90 el manojo
- Perejil liso: $10 el manojo
Tips para aprovechar mejor las promociones
Si buscas obtener el mayor ahorro posible, conviene tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de acudir a la tienda:
- Compara los precios con semanas anteriores y la competencia para identificar las mejores oportunidades
- Prioriza los alimentos frescos que realmente consumirás durante los próximos días
- Revisa la disponibilidad en tu sucursal, ya que algunos productos pueden agotarse rápidamente
- Considera complementar tu compra con otras promociones vigentes en la tienda para maximizar el ahorro