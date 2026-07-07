Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa hasta el 9 de julio

Quienes tenían pensado surtir el refrigerador esta semana tienen una nueva oportunidad para gastar menos. Bodega Aurrera lanzó una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, el momento en donde las promociones y los descuentos en frutas, verduras, carnes, pescados y otros productos de consumo diario ayudan a las familias mexicanas a hacer rendir cada peso.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 9 de julio de 2026 y aplicarán en sucursales participantes, aunque algunos precios pueden variar dependiendo de la ciudad o el estado donde se encuentre cada tienda. Esta dinámica se ha convertido en una de las estrategias más buscadas por los consumidores que comparan precios antes de hacer la despensa.

Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha que más destacan esta semana

Como ocurre cada semana, los descuentos se concentran principalmente en alimentos frescos y productos que forman parte de la canasta básica, una categoría que suele representar buena parte del presupuesto familiar.

Entre las promociones más llamativas destacan:

Frutas y verduras

Sandía roja: $12 el kilo

Melón chino: $32 el kilo

Papaya maradol: $39 el kilo

Piña miel: $20 el kilo

Plátano Chiapas: $19 el kilo

Aguacate hass: $40 el kilo

Jitomate saladet: $20 el kilo

Cebolla blanca: $42 el kilo

Cebolla morada: $30 el kilo

Zanahoria: $15.50 el kilo

Lechuga romana: $22 la pieza

Pepino: $22 el kilo

Jícama: $20 el kilo

Papa blanca alfa: $30 el kilo

Papa blanca en malla: $30 el paquete

Limón sin semilla: $15 el kilo

Limón agrio: $8 el kilo

Limón sin semilla en malla: $38 el paquete

Limón agrio en malla: $15 el paquete

Calabacita japonesa: $34.90 el kilo

Nopal: $42.90 el kilo

Apio: $38.90 el kilo

Chile serrano: $54 el kilo

Tomate verde sin cáscara: $36.90 el kilo

Tomate verde en malla: $32.90 el paquete

Coliflor: $62 la pieza

Brócoli: $62 el kilo

Champiñones: $99 el kilo

Betabel: $38.90 el kilo

Naranja de jugo: $40 el kilo

Mandarina: $25 el kilo

Toronja: $15 el kilo

Mango ataulfo: $29 el kilo

Mango paraíso: $25 el kilo

Manzana red delicious: $38 el kilo

Manzana pink lady: $58 el kilo

Manzana gala en bolsa: $40 el kilo

Manzana granny smith: $58 el kilo

Perón golden en bolsa: $53 el kilo

Perón golden: $58 el kilo

Pera danjou: $48 el kilo

Guayaba: $50 el kilo

Nectarina: $58 el kilo

Kiwi: $74 el kilo

Ciruela: $66 el kilo

Espinaca: $13.90 el manojo

Cilantro: $14.90 el manojo

Acelga: $12.90 el manojo

Perejil liso: $10 el manojo

Tips para aprovechar mejor las promociones

Si buscas obtener el mayor ahorro posible, conviene tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de acudir a la tienda: