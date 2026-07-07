Señalan a iShowSpeed por ser ‘la mufa’ del Mundial 2026: han eliminado a los equipos que ha apoyado... incluido México

Speed Mundial 2026 El popular streamer estadounidense es considerado el “amuleto de mala suerte” este Mundial 2026 debido a que los equipos que sigue... han sido eliminados.

Uno de los streamers más populares a nivel mundial, iShowSpeed, se ha convertido en tendencia durante este Mundial 2026 al ser considerado la “mufa” —involuntariamente— de los equipos que apoya durante el torneo, ya que cada uno de ellos ha sido eliminado de la competencia después de que el creador de contenido expresara públicamente su apoyo.

Entre los equipos “afectados” por la magia desafortunada de iShowSpeed, también se encuentra México, pues el popular YouTuber estadounidense señaló a la selección Tricolor como una de sus preferidas para ganar la Copa del Mundo; claramente, la historia decidió otro destino y el papel de Speed como la “mufa” del Mundial 2026 se consolidó en redes sociales.

Señalan a iShowSpeed como “la mufa” de la Copa Mundial FIFA 2026: estos son los equipos afectados

El YouTuber iShowSpeed, popularmente conocido con el pseudónimo abreviado Speed, se volvió tendencia en el mundo del futbol tras su participación en el sencillo oficial World Cup (Champions), el cual logró formar parte del álbum oficial del Mundial FIFA 2026.

Desde el comienzo del torneo el 11 de junio del año presente, Speed se ha mostrado muy activo en las actividades mundialistas al asistir a diversos encuentros del Mundial en Estados Unidos y vestir la playera del equipo que apoya durante cada uno de los duelos.

Sin embargo, su respaldo a dichas selecciones se ha viralizado en redes sociales debido a que el streamer parece haberse convertido en un “amuleto de mala suerte” para los equipos, sumando desafortunadas derrotas desde que la fase de eliminación directa comenzó.

Este fenómeno tuvo su origen en el partido Costa de Marfil vs Noruega, donde el YouTuber lució un jersey del conjunto africano que, posteriormente, fue eliminado de la competencia. No obstante, lo que parecía una simple coincidencia, tomó fuerza en los siguientes encuentros a los que iShowSpeed asistió, convirtiéndose pronto en una tendencia.

A través de redes sociales, fanáticos y fanáticas del streamer, así como aficiones que han seguido el torneo mundialista, realizaron una lista de los “equipos afectados” por la presunta mala suerte de Speed; éstos son:

Costa de Marfil.

Cabo Verde.

Portugal.

Egipto.

Ishowspeed says Mexico is winning the World Cup 😭🇲🇽 pic.twitter.com/U6ZzouJbjh — 𝙋𝙖𝙡𝙖𝙘𝙚 𝘾𝙡𝙪𝙗 (@gio__palace) July 1, 2026

No obstante, internautas también han señalado que el YouTuber llevó “la mufa” al equipo mexicano, pues se difundió un video en el que Speed mencionó que la selección Tricolor tenía altas posibilidades de ganar la Copa del Mundo este Mundial 2026.

“México podría ganar el Mundial a este paso”, expresó el streamer estadounidense ante la racha de victorias y cero goles que el conjunto mexicano llevaba previo a su encuentro en octavos de final.

La historia contó un final diferente para México en la Copa del Mundo presente, sin embargo, la expresión de Speed alimentó las teorías de que el YouTuber carga consigo “la mufa” tan temida en el mundo del futbol.

¿Quién es Speed? El streamer que se ha popularizado por “dar mala suerte” a los equipos del Mundial 2026

Darren Watkins Jr., mejor conocido como iShowSpeed o solamente Speed, es uno de los streamers más populares y jóvenes a nivel internacional, quien alcanzó la fama masiva tras obtener un millón de suscripciones a su canal de YouTube.

Watkins es originario de la ciudad Cincinnati, Estados Unidos, e inició su trayectoria en 2016 haciendo videos desde su habitación, creando su popularidad gracias a contenido como gameplays y comentarios de videojuegos populares, entre ellos FIFA, NBA 2K y Fortnite.

En 2019, Speed dio comienzo a las transmisiones y alcanzó mayor popularidad dos años después, cuando llegó al millón de suscriptores. Según seguidores, la fama del streamer estadounidense creció gracias a su carisma honesto y sin filtros, lo que volvía sus reacciones “material potencial de memes”.