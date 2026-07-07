¿Cuánto gana una botarga del Dr. Simi? Sueldo, prestaciones, requisitos y todo lo que hay detrás de interpretar al doctor más querido de México

¿Cuánto gana una botarga del Dr. Simi? El sueldo, las prestaciones y todo lo que hay detrás de interpretar al personaje más querido de México

Es difícil recorrer cualquier lugar de México sin encontrarse con una botarga del Dr. Simi bailando al ritmo de la canción del momento. Lo que comenzó como una adorable estrategia publicitaria por sucursal terminó convirtiéndose en un fenómeno e ícono de la cultura popular, incluso al grado de ser lanzado a artistas de renombre durante sus conciertos y así lograr que el personaje sea reconocido dentro y fuera del país.

Sin embargo, detrás de cada coreografía hay una persona que pasa varias horas bajo un traje de gran tamaño, soportando altas temperaturas, largas jornadas de pie y una importante carga física por los movimientos y los 12 kilos de tela y espuma que le dan vida al personaje. Por ello, una de las preguntas que más curiosidad genera es: ¿cuánto gana una botarga del Dr. Simi en 2026?

¿Cuál es el sueldo de una botarga del Dr. Simi en 2026?

De acuerdo con vacantes laborales y plataformas especializadas en empleo, el salario promedio de una botarga del Dr. Simi suele ubicarse entre los $8,400 y los $10,076 pesos mensuales, aunque en algunas sucursales y ciudades con mayor actividad comercial los ingresos pueden aumentar hasta entre $13,000 o $15,000 pesos acumulados al mes gracias a posibles bonos e incentivos por desempeño.

Esta cifra ha llamado la atención porque supera el ingreso mensual de algunos puestos de nivel técnico e incluso de profesionistas que apenas comienzan su vida laboral.

Además del salario, el empleo representa una oportunidad para jóvenes que buscan obtener experiencia laboral mientras continúan estudiando o reúnen recursos para apoyar en sus hogares o sus proyectos personales.

Las prestaciones hacen que el empleo sea aún más atractivo

Uno de los aspectos que más destaca de este trabajo es que no solo ofrece un sueldo competitivo, sino también un paquete de beneficios superiores a los mínimos establecidos por la ley.

Entre las prestaciones que suelen recibir los trabajadores se encuentran:

Aguinaldo de 30 días

Seguro Social

Reparto de utilidades (PTU)

Vales de despensa

Vacaciones y prima vacacional

Acceso a Infonavit y Fonacot

Bonos especiales durante el año

Seguro de vida y otros apoyos internos, dependiendo de la sucursal

Este conjunto de beneficios ha convertido la vacante en una opción cada vez más buscada dentro del mercado laboral juvenil.

¿Qué necesito para ser una botarga del Dr. Simi?

Aunque muchas personas piensan que el trabajo consiste únicamente en bailar frente a una farmacia, la realidad es distinta. El trabajo consiste en bailar frente a la sucursal en turnos de 45 minutos con descansos de 15 minutos. Las vacantes suelen solicitar personas con:

Ser mayor de edad

Estatura mínima de 1.65 metros

Secundaria terminada

Gusto por el baile y la animación

Disponibilidad de horario

Buena condición física

La botarga pesa alrededor de 12 kilos, por lo que el trabajador permanece durante varias horas caminando, bailando y saludando al público mientras soporta el calor acumulado dentro del traje.

Actitud extrovertida

La interacción con clientes es parte esencial del puesto. Quien usa la botarga debe mantener una actitud positiva, animar a quienes pasan por la sucursal e invitar a los clientes a ingresar.

El lado oscuro de ser una botarga del Dr. Simi

La popularidad del personaje suele hacer que pocas personas piensen en el desgaste físico que implica cargar con un trabajo como este. Especialistas en salud ocupacional advierten que cargar el traje durante jornadas prolongadas puede generar molestias en espalda, rodillas y tobillos, además del riesgo de deshidratación o golpes de calor cuando las temperaturas son elevadas y no existen pausas suficientes para descansar e hidratarse.

Más que un empleo temporal, una oportunidad para crecer

Para muchos jóvenes, trabajar como botarga del Dr. Simi representa mucho más que bailar frente a una farmacia. Es una oportunidad para apoyar a sus familias, sus estudios y sus deseos.

Además del ingreso económico, la empresa ofrece certificaciones validadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y capacitaciones para desempeñar otras funciones dentro de la sucursal, lo que permite que algunos trabajadores puedan crecer y desarrollarse profesionalmente en distintas áreas dentro de la empresa conforme adquieren experiencia.

Así, detrás del personaje que miles de mexicanos identifican por sus bailes y videos virales, existe una historia de oportunidades laborales para los jóvenes.