Survivor México 2026 ¿Ya hay lista de participantes confirmados? (Survivor México)

Estamos a pocos días de que inicie la séptima temporada del popular reality show de supervivencia al extremo, emitida por Azteca Uno, la cual llevará el nombre “La Reliquia en Llamas”.

Se espera que esta temporada sea más corta que sus ediciones anteriores, ya que se transmitirá durante cinco semanas y aunque la producción aún no ha informado oficialmente sobre los 16 concursantes, se ha filtrado una lista con los posibles concursantes.

¿Quién dio a conocer la lista de los posibles integrantes de Survivor México 2026?

El periodista de espectáculos Gabriel Cuevas ha generado controversia en redes sociales luego de compartir una lista con los nombres de los posibles integrantes de esta nueva edición de Survivor México.

Asimismo, informó que durante esta emisión habrá dos expulsados por semana y contará con un formato más corto para darle prioridad a otros programas de la televisora.

Estos son los posibles participantes de Survivor México 2026.

Abel Robles, influencer

Rey Grupero, creador de contenido

Sebastián Yate, actor

Anahí, ex Acapulco Shore

Shada Hernández, finalista de La Isla

Marianela Rodríguez, finalista de La Isla

¿Cuándo inicia Survivor México 2026?

Se espera que esta edición inicie el próximo lunes 20 de julio de 2026, a través de Azteca Uno a partir de las 20:30 horas y cuente con un formato diferente a los antes vistos ya que la producción señaló que las reglas se han modificado.

¿Quién fue el ganador de Survivor México 2025?

Sergio Torres se coronó como el último sobreviviente de la edición Survivor México 2025: Héroes y Villanos, obteniendo el collar sagrado y un premio de 2 millones de pesos.