Destapan a la segunda integrante de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es y cuándo inicia el reality show? Una de “Las Perdidas” es la nueva participante revelada de La Casa de los Famosos México 2026; conoce quién es (La Casa de los Famosos México)

Continúa la emoción por La Casa de los Famosos México 2026 después de que se anunciara que la segunda integrante de este reality show es Karina Torres, la creadora de contenido que forma parte de “Las Perdidas” junto con Wendy Guevara.

Tras la confirmación de Ernesto Laguardia como el primer participante de la casa más famosa de México, y después de muchas especulaciones y rumores, este martes 7 de julio se dio a conocer que la segunda habitante es Karina Torres.

¿Quién es Karina Torres, la segunda confirmada de La Casa de los Famosos México 2026?

Karina Torres es una creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, quien se popularizó por formar parte de “Las Perdidas” junto con Wendy Guevara y Paola Suárez.

También es una figura muy conocida en redes sociales, pues ha llegado a formar parte de la cultura de internet tras aparecer constantemente en memes o audios virales. Es debido a su conexión con la Generación Z que se posiciona como una de las favoritas para ganar esta nueva temporada.

Aunque, como lo han mostrado las ediciones pasadas de La Casa de los Famosos, la percepción del público puede cambiar rápidamente una vez que inicie el reality show.

¡Abran paso! ✨💅 #KarinaTorres es la SEGUNDA HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx 👑🔥Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #Vix pic.twitter.com/O2RhiyT2KF — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 8, 2026

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos 2026?

La Casa de los Famosos 2026 dará inicio el próximo domingo 26 de julio y, a partir de ese día, podrás seguir la transmisión 24/7 de los habitantes. Por lo que se espera que, conforme pase el tiempo, se sigan confirmando más integrantes para esta cuarta temporada, además de Karina Torres y Ernesto Laguardia.

¿Quiénes son los integrantes de La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento, los únicos dos habitantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026 son Karina Torres y Ernesto Laguardia; sin embargo, estos son algunos de los artistas que se rumorea podrían ingresar en esta cuarta temporada:

Cynthia Klitbo

Aldo Rendón

Bellakath

Mariana Ochoa

Yetus Prime

Yahir

Moisés Peñaloza

Mientras tanto, este miércoles 8 de julio se anunciará al tercer participante de La Casa de los Famosos 2026, de quien las pistas indican que podría estar relacionado con alguien del medio artístico que ha hecho cine y teatro.