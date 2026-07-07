¿Quién es Brayan Zariñán? El influencer denunciado por un presunto abuso sexual en un spa

El influencer Brayan Zariñan denunciado por un presunto abuso sexual en un spa Foto: vía redes sociales

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga una denuncia presentada por una trabajadora de un spa en contra del creador de contenido e influencer Brayan Zariñán.

Aunque aún no se deslinda o se confirman responsabilidades, dicha acusación ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales debido a que Zúñiga participó en un reality de TV Azteca y adquirió más fama. No obstante, en las próximas horas podría resolverse el caso y podría enfrentar a la justicia de ser confirmada su responsabilidad en el suceso.

¿Qué se sabe de la denuncia contra Brayan Zariñán?

De acuerdo con la información difundido en la cuenta de X del periodista Carlos Jiménez, la empleada de este spa relató que el influencer arribó al lugar para recibir un servicio, sin embargo, durante el procedimiento Zariñán aprovechó la situación para agredirla sexualmente.

Luego de que la mujer no accediera a las agresiones del influencer, este rápidamente ofreció disculpas argumentando que todo se trataba de un malentendido. A pesar de ello, la mujer decidió llevar la denuncia ante las autoridades correspondientes, por lo que aún está por definirse la situación jurídica del acusado ante el Ministerio Público.

ACUSAN de ABUSO SEXUAL al “INFLUENCER” BRAYAN ZARIÑAN

La trabajadora de un Spa lo señaló ante @FiscaliaCDMX por agredirla.

Contó q aprovechó q ella debía darle un tratamiento, para abusarla.

Al final -relató- el tipo le pidió perdón y le dijo q era un malentendido.

La victima… pic.twitter.com/6QMOKXoqPd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 7, 2026

¿Qué se sabe sobre Brayan Zariñán?

Hasta el momento de los reportes, Brayan Zariñán no había emitido un posicionamiento público sobre la denuncia. También se informó que su cuenta de Instagram fue colocada en modo privado y que su perfil de TikTok dejó de estar disponible, aunque no existe una explicación oficial sobre esos cambios.

Sin embargo, en redes sociales ya comenzó la discusión sobre la probable responsabilidad del influencer en este caso de violencia sexual.

En contraste, fue su representante quien salió a desmentir la acusación ya que, según él, no les ha llegado “la demanda o querella” en contra de Zariñán, por lo que, aseguran, se trata de una acusación infundada.

Comunicado de prensa en el que Bryan Zariñán niega acusaciones de agresión sexual Foto: Especial

Por otro lado, la Fiscalía ya inició las primeras investigaciones y en las próximas horas se sabrá qué sigue jurídicamente en este caso. Sin embargo, este hecho ha opacado la presencia de Zariñán en redes sociales y en su trayectoria como influencer.