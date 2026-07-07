Resultados Lotería Nacional 7 de julio: números ganadores del Sorteo Mayor 4019

Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Resultados 7 de julio

El Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional se celebra este martes 7 de julio, fecha en la que se conocerán los resultados y números ganadores de esta edición.

Los cachitos están dedicados al 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4019?

El Sorteo Mayor 4019 tiene una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que confirma la magnitud económica de este tipo de eventos dentro del sistema de sorteos en México.

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, un esquema que amplía el número de ganadores en la categoría más alta.

Para quienes adquirieron un cachito con valor de 30 pesos, el monto máximo posible fue de 350 mil pesos. Esta relación entre bajo costo de entrada y potencial de ganancia continúa siendo uno de los factores clave en la permanencia del interés del público.

La edición incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún retorno económico y refuerza la percepción de oportunidad entre los participantes.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional

La difusión del sorteo se realizó en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución.

Este formato permanece en línea para consultar los resultados y números ganadores en cualquier momento.

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4019 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4009 inició a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual de este tipo de emisiones.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4019?

Los resultados oficiales pueden revisarse en los expendios autorizados, donde se colocan listas impresas con los números premiados, un método que se mantiene como referencia tradicional para muchos jugadores.

En paralelo, la consulta en línea se ha consolidado como una vía ágil. A través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los participantes pueden ingresar los datos de su billete y conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio.