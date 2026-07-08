Intercambio de estampas del álbum Panini Mega intercambio de estampas del álbum Panini: fecha, sede y horario para participar en el evento por un Récord Guiness (Cuartoscuro)

En plena efervescencia de la justa futbolística 2026, la famosa marca de estampas Panini buscará hacer historia al intentar romper un Récord Guinness. La compañía tiene contemplado realizar un mega intercambio de estampas del torneo actual. Si todavía te faltan cromos para completar tu álbum o colección, este evento es la oportunidad perfecta para conseguir los más difíciles y formar parte de una hazaña mundial.

¿Dónde se realizará el mega intercambio de estampas Panini?

Este evento histórico se llevará a cabo de manera simultánea en dos de las sedes más importantes del país: la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco.

¿Cuándo y en qué sedes se hará el intercambio?

Para todos los aficionados y coleccionistas que deseen participar en este evento masivo del álbum de la justa mundialista 2026 es el próximo domingo 12 de julio. Las sedes oficiales confirmadas son:

En la CDMX: Dentro de las instalaciones del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. En Jalisco: En el Parque de las Niñas y de los Niños, ubicado en el municipio de Zapopan.

¿A qué hora comienza el evento?

Tómalo en cuenta para que no se te pase el tiempo: el horario oficial para asistir a este gran intercambio comenzará en punto de las 12:00 y concluirá a las 16:00 horas. Cabe mencionar que el acceso a ambas sedes para este evento es completamente gratuito.

¿Por qué Panini busca romper el Récord Guinness este año?

Panini quiere asegurar su lugar en los libros de historia y este año no será la excepción. El objetivo principal de la dinámica es conseguir la mayor cantidad de personas intercambiando estampas de forma simultánea en un periodo estricto de tan solo cuatro horas.