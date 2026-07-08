Festival de Cine Alemán Festival de Cine Alemán CDMX 2026: conoce la fecha, sede y temática

El Goethe-Institut Mexiko presentará en su máxima expresión la edición número 25 del Festival de Cine Alemán. Para esta entrega tan especial, el encuentro se desarrollará bajo el concepto de “Futuros Desobedientes”, un eje centralizado en ofrecer una mirada profunda desde la imaginación, la resistencia y la crítica social.

Festival de Cine Alemán: una mirada a la rebeldía

La llegada de este festival a territorio nacional sirve como una plataforma dedicada a acercar al público mexicano a las obras más relevantes del cine contemporáneo germano. En esta ocasión, la propuesta inicial invita a reflexionar acerca de los desafíos actuales desde una perspectiva cinematográfica, atravesando temáticas complejas como las secuelas de la guerra, las crisis climáticas y la percepción colectiva sobre un destino que a veces parece ya definido.

¿Cuándo empezará el Festival de Cine Alemán?

La edición 25 de este festival, consolidado como uno de los eventos cinematográficos internacionales más importantes de México, se llevará a cabo del jueves 24 de septiembre al sábado 3 de octubre de 2026.

¿Dónde se realizará el festival?

La sede principal será el Goethe-Institut Mexiko, ubicado en la calle de Tonalá 43, en la colonia Roma Norte.

¿Cuál es la temática de esta edición?

El festival se articulará bajo la premisa de los “Futuros desobedientes”. Esto estipula que el mañana no tiene por qué prometer un orden rígido o una certeza absoluta sobre lo que viene; al contrario, se incita a los espectadores a ser atrevidos y desafiar lo preestablecido.

Con esto se busca despertar el interés por crear un porvenir donde nazcan la imaginación y la empatía, donde la transformación de un mundo posible comienza cuando somos capaces de llevar a lo grande los planes hacia un futuro utópico.