Conviértete en astronauta y viaja a la LUNA en CDMX: fechas, precios, horarios y ubicación. Esto es todo lo que tienes que saber sobre la experiencia inmersiva del momento

Definitivamente, la realidad virtual está cada vez más a nuestro alcance y, con ello, distintas formas de integrarla a nuestra diversión. La tecnología sigue conquistando nuevos espacios en México y ahora lo hace con una propuesta que invita a dejarse llevar al espacio: LUNA: La Experiencia Inmersiva.

Instalada en Samara Satélite, esta experiencia combina tecnología, historia y entretenimiento para transportar al público desde la Tierra hasta la superficie lunar mediante escenarios digitales de alta calidad que buscan hacer sentir a cada participante como parte de la legendaria misión Apollo 11.

¿Qué es LUNA: La Experiencia Inmersiva?

Durante aproximadamente 45 minutos, los asistentes recorren una aventura completamente inmersiva diseñada con realidad virtual de última generación.

La experiencia comienza con un entrenamiento básico para preparar a los participantes antes del despegue. Después, el recorrido continúa con el lanzamiento de la misión, la órbita terrestre y finalmente el histórico alunizaje, todo recreado con efectos visuales, sonido envolvente y una narrativa cinematográfica que convierte la visita en una experiencia mucho más dinámica que una exposición tradicional.

Uno de los elementos más llamativos es la presencia de Selene, una guía gigante impulsada por inteligencia artificial que acompaña a los visitantes durante toda la misión y explica los desafíos científicos y humanos que hicieron posible aquella hazaña espacial.

Una experiencia que mezcla historia, ciencia y tecnología

Más allá del espectáculo visual, LUNA: La Experiencia Inmersiva también apuesta por el aprendizaje.

A lo largo del recorrido es posible escuchar audios originales de la NASA, además de explorar recreaciones digitales inspiradas en la misión Apollo 11, permitiendo conocer cómo trabajó la tripulación, los retos técnicos que enfrentó y la precisión que requirió cada etapa del viaje.

La propuesta está pensada para quienes disfrutan la tecnología, la ciencia o simplemente buscan una actividad diferente para compartir con amigos o familia.

¿Dónde está LUNA: La Experiencia Inmersiva en CDMX?

La experiencia se encuentra en:

Ubicación

Samara Satélite Centro Comercial: Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Fechas

Las funciones comenzaron desde el 2 de julio de 2026 así que ya puedes vivir la experiencia al máximo.

Horarios

Se realizan en distintos horarios a lo largo del día.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los boletos pueden adquirirse exclusivamente mediante la plataforma Fever.

Los precios disponibles son:

Desde 250 pesos mexicanos, dependiendo del horario y la disponibilidad.

Es recomendable comprar con anticipación, especialmente durante fines de semana y periodos vacacionales, ya que las funciones suelen tener alta demanda.

¿Quiénes pueden asistir?

La experiencia está recomendada para personas mayores de 10 años.

Además, el recinto cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida, facilitando el acceso a un mayor número de visitantes.

Una opción diferente para quienes buscan nuevas experiencias en CDMX

En una ciudad donde constantemente aparecen nuevas propuestas de entretenimiento, LUNA: La Experiencia Inmersiva apuesta por ofrecer algo distinto: un recorrido que combina innovación tecnológica, historia y una narrativa envolvente para acercar al público a uno de los momentos más importantes de la exploración espacial.

Si buscas una actividad fuera de lo común, esta experiencia promete llevarte desde un centro comercial en Naucalpan hasta la superficie lunar sin necesidad de despegar del planeta.