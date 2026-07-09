¿Habrá una tormenta negra en México? Pronóstico del clima para los próximos días

Durante los próximos días el Valle de México registrará un ambiente inestable con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN anunció que los chubascos tendrán distintos niveles de intensidad en el territorio mexicano, por lo que alertó a la población a mantenerse atentos a los avisos de las autoridades para evitar cualquier incidente.

Las autoridades señalaron que este tipo de fenómeno se presenta durante la temporada de lluvias

El Servicio Meteorológico explicó que este fenómeno se registra por la baja presión en la atmósfera que ingresa desde el océano Pacìfico, el Golfo de México y el mar Caribe, trayendo consigo grandes cantidades de humedad, lo que provoca constantes precipitaciones.

¿Habrá tormenta negra en México?

El término “tormenta negra” no forma parte de la clasificación oficial de fenómenos meteorológicos de México. Aunque en algunos países asiáticos se utiliza para referirse a los niveles altos de advertencia por lluvias torrenciales.

En el país el Servicio Meteorológico clasifica las precipitaciones de acuerdo con su intensidad en:

Lluvia fuerte

Lluvia muy fuerte

Lluvias intensas

Lluvias torrenciales

En el caso de la Coordinación Nacional de Protección Civil, estas alertas se emiten por colores, siendo el púrpura el más catastrófico, con presencia de inundaciones y deslaves.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la CDMX

A través de sus redes sociales Protección Civil, informó que para este jueves 9 de julio se pronostican tormentas fuertes a intensas en diversas regiones del país.

Para el viernes 10 de julio se presentarán aguaceros intensos en gran parte de México, así como los días sábado y domingo.

Recomendaciones para los días de lluvia.

🌧️ De acuerdo con información de @conagua_clima, este 9 de julio se pronostican lluvias de fuertes a intensas en diversas regiones del país. Ante estas condiciones, es importante reforzar las medidas preventivas y mantenerse atento a los avisos oficiales.



✅ Evita cruzar ríos,… pic.twitter.com/wuCV8CiXXf — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 9, 2026

Los organismos de emergencia recomiendan que durante la temporada intensa de chubascos es importante reforzar las medidas preventivas y mantenerse atentos a los avisos oficiales de protección civil y dependencias locales, así como: