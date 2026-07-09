L.O.L. y la Rosalía L.O.L. y la Rosalía estrenan muñeca de colección: conoce cuánto cuesta y cómo comprarla en línea (Instagram: @lolsurprise y @rosalia.vt)

Rosalía da un salto gigante del mundo musical al coleccionismo de juguetes. La superestrella catalana estrena una colaboración especial con la famosa marca de muñecas L.O.L. Surprise!, conocidas internacionalmente por sus diseños caricaturescos. El lanzamiento ya se convirtió en una auténtica sensación para los fanáticos de la “Motomami”.

Desde España para L.O.L. Surprise!: llega Rosalía

La cantante española forma parte de la prestigiosa línea de muñecas L.O.L. Surprise! OMG, específicamente dentro de la colección “Music Festival”. La muñeca, desarrollada por la compañía MGA Entertainment, lleva por nombre oficial “L.O.L. Surprise! OMG Music Festival Featuring Rosalía”. La figura coleccionable de la intérprete de “Despechá” viste una bata translúcida de color rosa, un pantalón negro y luce su icónica cabellera larga, rindiendo homenaje al atuendo que la artista presentó durante su actuación en el festival de Coachella en el año 2023.

¿Cuándo sale a la venta la muñeca de Rosalía?

La promoción de esta figura se activó oficialmente el pasado 1 de julio de 2026 en Estados Unidos a través de la tienda oficial de MGA. Por el momento, la marca no ha confirmado una fecha exacta para su distribución en tiendas físicas en territorio mexicano. Sin embargo, los coleccionistas en el país pueden adquirirla desde ahora mediante importación directa en el sitio web de la distribuidora.

¿Cuál es el precio de la figura coleccionable?

La muñeca de Rosalía se encuentra en la plataforma oficial de MGA Entertainment con un precio de $26.99 dólares (aproximadamente $460 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual).