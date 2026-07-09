¡Ciudad para las Mascotas regresa a Paseo de la Reforma! Adopciones, asesoría veterinaria, reciclaje y todo lo que tienes que saber sobre este evento pensado en tu lomito

¿No tienes plan para este fin de semana y quieres disfrutar con tu perrito? Recuerda que este próximo 12 de julio en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, se llevará a cabo nuevamente Ciudad Para las Mascotas (CPM), un espacio pensado para fortalecer la convivencia entre las personas y sus animales de compañía.

Después de la buena respuesta que tuvo la edición anterior, la iniciativa “Deja tu Huella”, impulsada por Mars Petcare, regresa con una mañana llena de actividades gratuitas enfocadas en el bienestar animal, la adopción responsable y el cuidado del entorno.

El evento se desarrollará dentro del tradicional paseo dominical y busca convertir los espacios públicos en lugares donde las familias puedan convivir de manera responsable con sus mascotas.

¿Qué actividades habrá en Ciudad Para las Mascotas?

Durante cinco horas, los asistentes podrán participar en distintas experiencias diseñadas tanto para quienes ya tienen un animal de compañía como para quienes están pensando en adoptar uno.

Pasea con un perrito en adopción

Una de las actividades más esperadas será “Paseo y Adopción”, donde los visitantes podrán caminar durante aproximadamente 20 minutos con perros rescatados por el Centro de Transferencia Canina (CTC).

Más allá de un simple paseo, la experiencia busca que las personas conozcan la historia de cada perro, convivan con ellos y, si surge una conexión especial, puedan iniciar el proceso para brindarles un nuevo hogar.

Consejos gratuitos para cuidar mejor a tu mascota

Quienes ya son tutores también encontrarán un espacio pensado para resolver dudas sobre el cuidado de sus animales.

En la actividad “Huella con Sentido” habrá especialistas que compartirán recomendaciones relacionadas con salud veterinaria, nutrición, educación y entrenamiento, ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de vida de perros y otros animales de compañía.

Recicla empaques y ayuda a refugios

La jornada también tendrá un componente ambiental gracias al módulo de Acopio y Reciclaje, ubicado en la Glorieta de la Diana.

Las personas podrán llevar empaques vacíos de plástico flexible, como sobres de alimento para mascotas, para darles una segunda vida mediante procesos de reciclaje.

Además de evitar que estos residuos terminen en la basura, el material recolectado servirá para elaborar estructuras y techumbres destinadas a refugios dedicados al rescate de animales.

¿Dónde y a qué hora será el evento?

La edición de Ciudad Para las Mascotas se realizará el domingo 12 de julio, de 8:00 am a 1:00 pm, en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, en el marco del paseo dominical.

La entrada será gratuita y está dirigida tanto a quienes acudan con su mascota como a cualquier persona interesada en conocer más sobre adopción responsable, bienestar animal y acciones que promuevan una convivencia más amigable entre los habitantes de la ciudad y sus animales de compañía.

Con iniciativas de este tipo, Paseo de la Reforma continúa consolidándose como uno de los espacios públicos más importantes para impulsar actividades familiares, fomentar el cuidado responsable de las mascotas y crear una comunidad cada vez más comprometida con el respeto hacia los animales.