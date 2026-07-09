La Casa de los Famosos México ¿Conoces a Aldo Rendón? Perfil del cuarto integrante confirmado (Redes Sociales)

La Casa de los Famosos México está por iniciar su cuarta temporada con una nueva generación de famosos que compartirán con todos sus seguidores, a través de las cámaras, sus momentos buenos y malos.

Por lo que la producción de este reality ha dado a conocer paulatinamente quiénes serán los integrantes de este nuevo episodio en la casa más famosa de México.

Aunque desde hace semanas corría el rumor en redes sociales, este jueves se dio a conocer que el estilista de las celebridades, Aldo Rendón, sería el cuarto integrante anunciado por la producción.

¿Quién es Aldo Rendón, el cuarto integrante de La Casa de los Famosos México?

A través de un video difundido en plataformas digitales, la producción fue dando pistas del más reciente integrante de este programa, quien es originario de Culiacán, Sinaloa.

Aldo Rendón cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria de la moda y ha podido desempeñarse en la asesoría de imagen para grandes figuras del espectáculo como:

Thalía

Galilea Montijo

Gloria Trevi

Belinda

Coordinando sus atuendos para eventos de alfombras rojas, entrega de premios y producciones en televisión, también ha colaborado con distintas marcas de moda.

Actualmente, es juez invitado de La más Draga, lo cual le ha permitido acercarse a nuevas audiencias.

Muchos aseguran que su participación en este programa puede generar muchas inconformidades, ya que cuenta con una personalidad directa e irónica que podría dar de qué hablar durante esta nueva temporada.

¿Quiénes fueron los primeros anunciados de La Casa de los Famosos 2026?

Hasta ahora solo se han revelado 4 de los 18 concursantes que vivirán dentro de las instalaciones de esta casa de los famosos, de los cuales destacan:

Ernesto Laguardia, actor y conductor de televisión

Karina Torres, influencer

Ximena Herrera, actriz originaria de Bolivia

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México?

Se espera que, una vez que sean anunciados todos los participantes, esta cuarta edición arranque oficialmente el 26 de julio de 2026 y se transmita en vivo por el Canal de Las Estrellas a partir de las 20:30 horas.