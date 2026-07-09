Revelan millonario pago a “brujo” de la Selección de Argentina en medio de la investigación del FBI Entre las investigaciones a las finanzas de la Selección Argentina destaca un pago millonario a un “guía espiritual” (Unsplash y AFA)

Entre las investigaciones que realiza el FBI sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destaca un pago millonario a un supuesto “guía espiritual”.

Tras darse a conocer que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran investigando de manera preliminar las finanzas de la Selección de Argentina, han surgido nuevos detalles sobre pagos que se habrían hecho a un colaborador cercano a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA.

¿Cuál es el pago millonario que hizo la Selección Argentina a un “brujo”?

De acuerdo con el diario Miami Herald, según documentos citados por fuentes cercanas a la investigación, se han encontrado presuntos pagos por 340 mil dólares, equivalentes a más de 5 millones de pesos mexicanos, al hijo de José Almaraz, un exfutbolista cercano al presidente de la AFA.

Los pagos habrían consistido en 17 transferencias de 20 mil dólares cada una, equivalentes a 340 mil dólares; estos se habrían realizado al hijo de José Almaraz, quien además de ser cercano al dirigente de la Selección de Argentina, también ha sido considerado como un “brujo”.

Asimismo, el diario La Nación, que también dio a conocer las investigaciones del FBI hacia la AFA, informó que José Almaraz ha acompañado a la Selección Nacional en competencias internacionales como el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, con todos los gastos cubiertos sin que desempeñara algún cargo oficial.

¿Por qué investiga el FBI las finanzas de la Selección Argentina?

De acuerdo con diferentes reportes, el FBI habría iniciado las investigaciones sobre las operaciones internacionales de la Selección de Argentina después de que se detectaran movimientos superiores a 300 millones de dólares a través de bancos y empresas del sur de Florida.

A pesar de lo anterior, la investigación aún se encuentra en fases preliminares, por lo que aún no se han presentado cargos penales en Estados Unidos o Argentina. Sin embargo, se continúa buscando si hubo delitos relacionados con lavado de dinero o fraude financiero.