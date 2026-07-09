Telescopio Nancy Grace Roman de la NASA: así puedes “enviar” tu nombre al espacio el próximo 30 de agosto

¿Cómo enviar tu nombre al espacio con la NASA? | Tu nombre podría viajar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos sorprendió con una convocatoria para que todas las personas puedan enviar simbólicamente su nombre al espacio a bordo del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, cuya misión comenzara el próximo 30 de agosto de 2026 desde Florida abordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

El telescopio espacial @NASARoman despegará a finales de agosto, y tu nombre puede formar parte del viaje. 🚀



Regístralo y descarga tu tarjeta de embarque virtual aquí: https://t.co/IFVmUBmMSJ pic.twitter.com/6m8Gz294kV — NASA en español (@NASA_es) July 8, 2026

Quienes se registren antes del 12 de junio, obtendrán un pase de abordar digital conmemorativo y hacer que su nombre viaje almacenado en la nave, la cual será enviada a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra para estudiar algunos de los mayores misterios del universo.

¿Cómo enviar tu nombre al espacio con la NASA?

El proceso es completamente gratuito y solo necesitas ingresar al portal oficial de la NASA antes del cierre de la convocatoria.

Para participar debes:

Entrar al sitio oficial de la campaña.

de la campaña. Completar el formulario con tu nombre, apellidos y correo electrónico .

. Descargar tu pase de abordar virtual personalizado.

Los nombres viajarán de forma simbólica a bordo del telescopio durante el inicio de su histórica misión.

¿Cuál será la misión de telescopio Nancy Grace Roman?

El Nancy Grace Roman será el próximo gran observatorio espacial de la NASA y trabajará junto con el Telescopio Espacial James Webb. Funcionarán como una enorme cámara panorámica capaz de escanear el cielo hasta mil veces más rápido que otros telescopios, con un campo de visión 100 veces mayor.

Investigar la energía y materia oscura.

Descubrir miles de exoplanetas.

Observar a través del polvo cósmico.

Elaborar mapas del universo con un nivel de detalle sin precedentes.

Esta iniciativa forma parte de una tradición de la agencia espacial para involucrar al público en sus misiones.

Entre los ejemplos más conocidos destacan: