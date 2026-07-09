El uso de tu computadora y celular está dañando tu piel más de lo que piensas; 10 hábitos que sí hacen la diferencia para mantener una piel sana

Cada año, el Día Internacional del Cuidado de la Piel invita a poner sobre la mesa la importancia del órgano más grande del cuerpo humano. Aunque muchas veces los cuidados se enfocan únicamente en la apariencia, la realidad es que la piel cumple funciones esenciales para mantener el organismo sano y debemos cuidarla más de lo que se piensa.

Actúa como una barrera frente a bacterias, virus y otros agentes externos, ayuda a regular la temperatura corporal, participa en la respuesta del sistema inmunológico y también puede ser un indicador de que algo no está al 100% en el organismo.

Por ello, especialistas insisten en que cuidar la piel no es un tema de vanidad, sino una medida preventiva que puede marcar una diferencia importante en la salud y algunas enfermedades que afecten la calidad de vida de las personas.

Millones de mexicanos viven con enfermedades de la piel o que la involucran

En México, las enfermedades dermatológicas forman parte de las consultas médicas más frecuentes tanto en hospitales públicos como privados.

Entre los padecimientos más comunes destacan:

Acné

Dermatitis atópica

Psoriasis

Vitíligo

Melasma

Infecciones cutáneas

Rosácea

La dermatitis atópica, por ejemplo, afecta aproximadamente al 10% de la población mexicana, según estimaciones del IMSS. Se trata de una enfermedad que puede presentarse desde la infancia y afectar considerablemente la calidad de vida debido a la comezón, inflamación y molestias constantes.

Otro dato relevante es que más de un millón de personas en México viven con vitíligo, una condición que provoca la pérdida de pigmentación en distintas zonas del cuerpo.

A nivel nacional, se calcula que alrededor de 31 millones de personas presentaban algún tipo de dermatosis.

No solo es el sol y la contaminación, también celulares y computadoras

Las condiciones ambientales de México representan un desafío constante para la salud de la piel; sin embargo, poco se habla de la luz azul emitida por los aparatos electrónicos que utilizamos la mayor parte del día, todos los día.

La intensa radiación ultravioleta que se registra en gran parte del territorio nacional, junto con los elevados niveles de contaminación y el uso constante de equipos de cómputo y celulares, acelera el envejecimiento cutáneo y aumenta el riesgo de desarrollar distintas afecciones si no se adoptan medidas y rutinas ideales de protección.

A ello se suman otros factores cotidianos como la falta de hidratación, una alimentación poco equilibrada, el estrés y el descanso insuficiente, elementos que también influyen directamente en el estado de la piel.

Los 10 hábitos que ayudan a cuidar la piel todos los días

Especialistas en dermocosmética y biotecnología en los productos de skincare coinciden en que incorporar pequeñas acciones a la rutina diaria puede ayudar a ayudar a conservar una piel saludable y reducir el riesgo de diversos problemas dermatológicos además de apoyar un lento envejecimiento de la piel.

Usa protector solar todos los días y reaplicalo

Aunque el cielo esté nublado, los rayos UV continúan llegando a la piel. Aplicar protector solar diariamente es uno de los hábitos más importantes. Si la exposición al sol es prolongada, lo recomendable es renovar la aplicación cada dos o tres horas.

Hidratación

Consumir suficiente agua favorece el buen funcionamiento del organismo y ayuda a conservar la piel en mejores condiciones desde dentro; sin embargo, los expertos sugieren el formato interno y externo. Los serums y cremas con formulaciones especializadas serán tu mejor aliado.

Elige productos adecuados para tu tipo de piel

La limpieza diaria debe realizarse con productos suaves y específicos para evitar irritaciones o resequedad.

Evita las horas de mayor radiación

Entre las 11:00 y las 4:00 pm la intensidad del sol suele ser mayor, por lo que conviene limitar la exposición directa.

Utiliza accesorios de protección

Sombreros, gorras, lentes con filtro UV y ropa de manga larga ofrecen una barrera adicional frente a la radiación solar.

No recurras a la automedicación

Si aparecen manchas, erupciones o lesiones que no desaparecen, lo más recomendable es acudir con un especialista y evitar tratamientos sin diagnóstico.

Incluye alimentos y productos ricos en antioxidantes

Las frutas y verduras aportan vitaminas y antioxidantes que favorecen el bienestar de la piel. Asimismo, algunos ingredientes biotecnológicos de tu skincare pueden compensar y apoyar una mejor absorción.

Dormir bien y evitar el estrés ayuda más de lo que crees

Descansar entre siete y ocho horas facilita los procesos naturales de regeneración celular. El ejercicio o la meditación son una herramienta de autocuidado que también impacta en tu piel.

Evita el uso prolongado de pantallas

La luz azul puede causar daños cutáneos por estrés oxidativo, dañar el estado hídrico de la piel y a la barrera cutánea, además de alterar la síntesis de algunas proteínas. Todo ello puede provocar una mayor pigmentación y un mayor envejecimiento prematuro.

Revisa cualquier cambio sospechoso

Si un lunar cambia de tamaño, color o forma, o aparece una lesión persistente, es importante solicitar una valoración dermatológica.

¿Cómo afecta la luz azul de las pantallas a mi piel?

Si bien la luz azul es utilizada en algunos tratamientos clínicos, no podemos olvidar que el exceso de cualquier cosa puede causar resultados adversos a los esperados. Entre los principales daños que puede tener tu piel están:

Deshidratación: baja la concentración de acuaporinas, las moléculas que mantienen los niveles de hidratación en la piel

baja la concentración de acuaporinas, las moléculas que mantienen los niveles de hidratación en la piel Arrugas: penetra en las capas más profundas de la piel, estimula la formación de radicales libres que oxidan las células y provoca fotoenvejecimiento

penetra en las capas más profundas de la piel, estimula la formación de radicales libres que oxidan las células y provoca fotoenvejecimiento Flacidez: la luz azul está directamente ligada a la destrucción de fibras de colágeno

la luz azul está directamente ligada a la destrucción de fibras de colágeno Ojeras: acelera la pigmentación

acelera la pigmentación Manchas: sobre todo en las zonas más expuestas como barbilla o mejillas

¿Cómo evito los daños en mi piel por luz azul?

De acuerdo con Mónica Lizondo, farmacéutica especializada en formulación de productos de dermocosmética con base en la biotecnología, hidratar en las diferentes capas de la piel, ya no es suficiente. A esto hay que sumarle un refuerzo de la función barrera con activos como la niacinamida, probióticos y prebióticos, ingredientes antioxidantes que logran hacer de la piel de la cara un órgano más resistente.

En tal caso, los productos de Segle, formulados con la visión de aprovechar los recursos que nos da la naturaleza y ponerlos al servicio de las necesidades particulares de la piel de cada persona, logran ofrecer rutinas breves, sencillas y reforzadas.

Con una amplia diversidad de líneas, fórmulas, cremas, serums y hasta bálsamos labiales y blush, se busca brindar una opción ética, reforzada y creada desde el cuidado. Al no ser probado en animales y brindar transparencia plena en todos sus productos, podrás saber qué es exactamente lo que tu piel está absorbiendo y qué la ayudará a mejorar.