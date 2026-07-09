Herschel & Minecraft: Del mundo digital a la vida real en una creativa colaboración sin límites

Herschel Herschel y Minecraft lograron una colaboración épica entre ambas marcas. (Especial)

Minecraft es uno de los videojuegos más famosos en todo el mundo, con millones de descargas y títulos comprados por los gamers, por lo que una colaboración con Herschel es épica.

¿Por qué una colaboración entre Herschel & Minecraft?

De esta forma, la icónica franquicia de videojuegos une fuerzas con Herschel para demostrar que la imaginación no tiene fronteras y que todo lo que llevamos con nosotros puede convertirse en el inicio de una nueva aventura, así que ambas marcas decidieron crear una línea de artículos única.

Así, esta unión logrará trascender generaciones y plataformas, ya que los usuarios de Minecraft utilizan artículos para su día a día y nada mejor que artículos en lo que puedas transportar tus cosas.

Desde su lanzamiento, el videojuego se ha convertido en un espacio donde millones de personas alrededor del mundo construyen, exploran y crean universos enteros a partir de su imaginación. Más que un juego, Minecraft es hoy un fenómeno cultural que inspira creatividad, colaboración y nuevas formas de expresión.

¿Cómo es la colaboración entre Minecraft y Herschel?

Bajo esa misma filosofía nace la nueva colaboración global entre Minecraft y Herschel, una colección que difumina las fronteras entre el mundo digital y el físico al transformar algunos de los elementos más icónicos del juego en accesorios diseñados para la vida cotidiana.

Para Herschel, “Lo que llevas contigo define lo que es posible”, una idea que conecta directamente con la esencia de Minecraft, donde cada aventura comienza con los recursos que el jugador decide reunir y transportar para construir algo extraordinario.

La colaboración busca acercarse especialmente a las nuevas generaciones, celebrando valores compartidos como la exploración, el juego en comunidad y la creatividad. En un entorno donde las tendencias cambian constantemente, la colección apuesta por convertirse en ese compañero confiable que acompaña cada nueva idea, proyecto o descubrimiento.

La colección de edición limitada presenta seis estampados exclusivos inspirados en Minecraft, aplicados a más de una docena de las siluetas clásicas de Herschel.

Las bolsas y accesorios para adultos incorporan gráficos y colores inspirados en las dimensiones más icónicas del juego: Overworld, Nether y The End, mientras que los modelos para niños y jóvenes, junto con una selección de gorros, incluyen diseños protagonizados por personajes como Creeper, Enderman y Pink Sheep.

Además, una versión especial y extremadamente limitada de la Herschel Little America Cube Backpack reinterpreta uno de los modelos insignia de la marca a través de la inconfundible estética de bloques característica de Minecraft.

Más allá de los productos, la colaboración representa una celebración de todo aquello que ha convertido a Minecraft en un fenómeno global: la capacidad de imaginar, construir y compartir experiencias con otros. Una invitación para recordar que las mejores aventuras comienzan cuando existe espacio para crear algo nuevo.

Estos productos están disponibles desde el 15 de julio en Herschel.com.mx y en tiendas como Palacio de Hierro y Liverpool.