Todo sobre el VEJA Condor 3 Advanced: diseño, materiales y tecnología para el running

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA

Salir a correr ya no es únicamente una actividad deportiva. Para millones de personas representa una forma de mejorar su salud, reducir el estrés, prepararse para un maratón o simplemente encontrar un espacio personal en medio de la rutina diaria. Conforme aumenta el número de corredores, también crece la exigencia por utilizar un calzado capaz de ofrecer comodidad, estabilidad y un desempeño constante kilómetro tras kilómetro.

En ese contexto, VEJA presenta la tercera generación de uno de sus modelos más reconocidos para corredores: el Condor 3 Advanced, una propuesta que busca combinar tecnología, ligereza y materiales de origen responsable para responder tanto a quienes entrenan diariamente como a quienes buscan mejorar sus tiempos en competencia.

Más allá de una actualización estética, este modelo incorpora cambios enfocados en mejorar la respuesta durante la carrera, disminuir el peso del calzado y ofrecer una experiencia más eficiente sin perder el sello sostenible que caracteriza a la marca francesa.

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA (Mathieu Koiko)

Un tenis pensado para diferentes tipos de corredores

Uno de los principales retos para cualquier fabricante de calzado deportivo consiste en desarrollar un modelo que funcione para corredores con necesidades muy distintas.

Hay quienes recorren apenas cinco kilómetros por entrenamiento y quienes preparan maratones o ultramaratones. También existen quienes buscan un tenis para sus sesiones diarias y aquellos que necesitan un modelo capaz de responder cuando llega el día de la competencia.

El VEJA Condor 3 Advanced intenta cubrir ambos escenarios gracias a una estructura diseñada para ofrecer equilibrio entre amortiguación, estabilidad y retorno de energía.

La marca explica que el modelo fue sometido a pruebas durante más de 10 mil kilómetros en condiciones exigentes dentro de la Amazonía, un proceso que permitió validar su resistencia antes de llegar al mercado.

Esta experiencia sirvió como punto de partida para perfeccionar una zapatilla que busca adaptarse a distintos ritmos de carrera sin comprometer la comodidad.

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA (Mathieu Koiko)

La tecnología detrás del Condor 3 Advanced

Uno de los elementos más relevantes del nuevo modelo es la incorporación de una Dynamic-Plate fabricada con espuma EVA de base biológica y no expandida.

En términos prácticos, esta pieza funciona como una plataforma capaz de devolver parte de la energía generada en cada zancada.

Para el corredor esto puede traducirse en una sensación de mayor impulso al despegar el pie del suelo, favoreciendo transiciones más fluidas y una respuesta más dinámica cuando el ritmo aumenta.

A diferencia de otros desarrollos que privilegian únicamente la suavidad, el Condor 3 Advanced busca mantener un equilibrio entre amortiguación y firmeza, dos características especialmente valoradas durante entrenamientos largos.

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA

Menor peso para una sensación más natural

Uno de los aspectos que más influye en la percepción del corredor es el peso del calzado.

Cada gramo adicional termina acumulándose después de cientos o miles de zancadas.

El Condor 3 Advanced registra un peso aproximado de 276 gramos, una reducción que contribuye a ofrecer una sensación de mayor libertad durante la carrera.

Aunque la diferencia pueda parecer pequeña sobre el papel, para muchos corredores un tenis ligero ayuda a mantener un ritmo constante durante más tiempo y reduce la sensación de fatiga conforme avanzan los kilómetros.

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA

Una mayor durabilidad para el uso cotidiano

Quienes entrenan varias veces por semana saben que la vida útil de unos tenis depende en gran medida del desgaste de la suela.

Por ello, VEJA rediseñó la parte exterior del Condor 3 Advanced utilizando un compuesto menos abrasivo que busca incrementar la resistencia al uso continuo.

Esto significa que el modelo está pensado para soportar tanto los entrenamientos diarios como recorridos de mayor exigencia, ofreciendo una mayor durabilidad antes de que aparezcan los signos habituales de desgaste.

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA

Ajuste más sencillo y cómodo

Otro cambio importante se encuentra en el sistema de ajuste.

Los cordones ahora cuentan con una longitud adicional de cinco milímetros y el diseño incorpora menos ojales, lo que facilita colocarse el calzado con mayor rapidez y reduce los puntos de presión sobre el empeine.

Aunque pueda parecer un detalle menor, este tipo de modificaciones suelen marcar diferencias importantes para corredores que realizan sesiones frecuentes y buscan comodidad desde el primer momento.

La sostenibilidad continúa siendo parte del ADN de VEJA

Uno de los aspectos que distingue a VEJA dentro del mercado internacional es su enfoque hacia procesos de fabricación con materiales de menor impacto ambiental. El Condor 3 Advanced mantiene esa filosofía incorporando:

EVA de origen biológico elaborada con caña de azúcar.

Caucho amazónico.

Poliéster reciclado.

Malla Ketten Engineered fabricada con poliéster 100% reciclado.

Producción realizada en Brasil.

Modelo completamente vegano.

Este enfoque responde a una tendencia creciente entre consumidores que buscan productos deportivos capaces de ofrecer un buen rendimiento sin dejar de lado criterios relacionados con la sostenibilidad.

El crecimiento del running y una nueva generación de tenis

El auge de carreras recreativas, medios maratones y maratones ha transformado el mercado del calzado deportivo.

Cada vez más corredores buscan modelos que no sólo sean ligeros, sino que también ofrezcan estabilidad, buena amortiguación y una mayor vida útil.

En ese escenario, el VEJA Condor 3 Advanced llega como una propuesta que apuesta por el equilibrio entre innovación tecnológica, comodidad y materiales responsables.

VEJA Condor 3 Advanced Foto: VEJA (Mathieu Koiko)

Más que enfocarse únicamente en mejorar tiempos, este modelo busca acompañar al corredor durante todo el proceso: desde los entrenamientos cotidianos hasta el momento de cruzar la meta en una competencia.

Con esta tercera generación, VEJA continúa fortaleciendo su presencia dentro del segmento de running con un calzado que refleja una tendencia cada vez más relevante en la industria deportiva: desarrollar productos capaces de combinar rendimiento, diseño y sostenibilidad sin que uno de estos elementos tenga que sacrificarse por el otro.