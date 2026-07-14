¿Esta fallando hoy Vix? Usuarios se quejan por problemas durante el Francia vs España

ViX vuelve a fallar | Imagen pixelada y errores de acceso, las quejas durante el Francia vs España.

La recta final de la Copa Mundial 2026 volvió a estar marcada por las críticas hacia ViX. Durante la transmisión de la semifinal entre Francia y España, cientos de usuarios reportaron fallas en la plataforma de streaming, señalando problemas de calidad de imagen, errores para acceder al servicio y dificultades para reproducir el encuentro.

A través de redes sociales, especialmente en X, los suscriptores comenzaron a compartir capturas de pantalla y mensajes denunciando que, pese a tener contratada la versión Premium y seleccionar la máxima calidad disponible, la transmisión se veía pixelada o con una resolución muy inferior a la esperada.

Reportan una mala calidad en la transmisión del partido

Uno de los reclamos más repetidos fue que el reproductor indicaba una resolución de 1080p, aunque la imagen lucía borrosa y con poca definición. Otros usuarios aseguraron que la aplicación simplemente no cargaba el partido o presentaba constantes interrupciones durante la transmisión.

Además de las quejas por la calidad del video, algunos aficionados manifestaron su molestia por la respuesta del servicio de atención al cliente. Varios señalaron que, tras reportar el problema, únicamente fueron redirigidos nuevamente a la aplicación sin que la falla quedara solucionada, por lo que calificaron el servicio como insuficiente considerando el costo de la suscripción y la importancia del evento.

Los reportes también se reflejaron en plataformas dedicadas al monitoreo de servicios digitales, donde se registró un incremento en las incidencias relacionadas con ViX alrededor de la 1:20 de la tarde, horario en el que se disputaba el encuentro entre Francia y España.

En redes sociales, las publicaciones se multiplicaron rápidamente. Mientras algunos usuarios afirmaban que la aplicación ni siquiera les permitía ingresar para ver el partido, otros aseguraban que la transmisión presentaba baja resolución, pausas constantes o desfases en el audio.

Las fallas en la plataforma de Vix ha sido un problema presente durante todo el Mundial

Los inconvenientes reportados durante la semifinal se suman a una larga lista de problemas que la plataforma ha enfrentado desde el inicio del Mundial 2026.

A pocos días del comienzo del torneo, ViX Premium ya había recibido numerosas quejas por interrupciones durante la ceremonia inaugural y el partido de apertura.

Muchos usuarios también señalaron que el inconveniente no estaba relacionado con su servicio de internet, ya que otras plataformas de streaming funcionaban con normalidad al mismo tiempo, por lo que atribuyeron las fallas directamente al funcionamiento de ViX.