Final del futbol en Cinépolis Final del futbol en Cinépolis: ya están disponibles los boletos para ver el partido por el título (X: @Cinepolis)

Estamos a nada de que la justa futbolística de 2026 concluya y, para celebrarlo en grande, Cinépolis ha puesto a la venta los boletos para que puedas presenciar los últimos y más emocionantes partidos del torneo en la pantalla grande.

La Semifinal en la pantalla grande

Tras superar las fases definitivas de eliminación directa, las cuatro mejores selecciones del planeta se declaran listas para buscar la gloria. El primer gran choque europeo se disputará en el estadio de Dallas, y la cadena cinematográfica ya tiene listos los accesos para que no te pierdas ningún detalle de la acción.

Cinépolis transmitirá en vivo los partidos de semifinales de acuerdo con el calendario oficial del torneo:

España vs. Francia: Martes 14 de julio a las 13:00 horas.

Argentina vs. Inglaterra: Miércoles 15 de julio a las 13:00 horas.

¿La Gran Final llegará a las pantallas de Cinépolis?

La respuesta es sí. A través de sus canales oficiales, la cadena confirmó que proyectará la Gran Final en sus salas, ofreciendo la oportunidad perfecta para vivir la disputa por el trofeo más codiciado del deporte con la mejor calidad de audio y video. La cita para el partido por el campeonato es el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Las entradas ya están disponibles para los aficionados que deseen asegurar su lugar. Los boletos se pueden adquirir de forma individual con las siguientes tarifas:

Sala Tradicional: $69 pesos.

Sala VIP: $125 pesos.

Además, para los Socios Club Cinépolis, un paquete exclusivo que incluye los pases para disfrutar de la recta final del torneo a un precio preferencial:

Cinebono Tradicional: $250 pesos.

Cinebono VIP: $380 pesos.

Para adquirir tus entradas o paquetes, puedes ingresar a la aplicación oficial de Cinépolis o acudir directamente a las taquillas del establecimiento.