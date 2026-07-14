¡Ya puedes chatear con Spotify! la app lanza nueva función con IA ¿Estará disponible en México?

Habla con Spotifiy | Así funciona la nueva IA de Spotify que responde preguntas y crea playlists.

Spotify anunció el lanzamiento de una nueva función basada en inteligencia artificial que permitirá a los usuarios interactuar con la plataforma mediante un chat para controlar la reproducción de música, descubrir artistas, obtener información sobre canciones, podcasts y audiolibros, así como consultar el historial de escucha.

Esta experiencia permitirá chatear o hablar directamente con Spotify desde la pantalla de inicio y la vista “Ahora suena” de la aplicación móvil. Gracias a la IA, los usuarios podrán realizar solicitudes en lenguaje natural como “reproduce artistas que no he escuchado antes”, “agrega un poco de este artista”, “solo reproduce sus canciones más recientes” o “haz la playlist más animada”, sin necesidad de navegar entre diferentes menús. La nueva función también permitirá ejecutar acciones como guardar canciones en la biblioteca, añadir temas a la fila de reproducción o seguir artistas mediante comandos de voz o texto.

Hablar con Spotify permitirá a los usuarios conocer más sobre sus contenidos favoritos

La inteligencia artificial de la plataforma responderá preguntas sobre la música que está sonando. Los usuarios podrán consultar cuándo fue lanzado un álbum, conocer la inspiración detrás de una producción, identificar el género de una canción o descubrir artistas y álbumes relacionados para ampliar sus recomendaciones musicales. La experiencia también se extenderá a podcasts y audiolibros. Los usuarios podrán preguntar qué otros títulos ha escrito un autor, en qué otros programas ha participado un invitado o solicitar contenido relacionado con el tema que está reproduciendo

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de explorar el historial de escucha. Se podrán responder preguntas como “¿Cuándo escuché esta canción por primera vez?”, “¿Qué géneros he escuchado más recientemente?” o mostrar información sobre los artistas y canciones que han marcado los gustos musicales de los usuarios.

Spotify explicó que esta experiencia utiliza la información de las listas de reproducción, artistas favoritos, canciones reproducidas con frecuencia e historial de escucha para ofrecer respuestas y recomendaciones más personalizadas.

¿La nueva función de IA de Spotify estará disponible en México?

El servicio de streaming confirmó que la herramienta comenzó a implementarse de forma gradual en fase beta para usuarios Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, Irlanda y Suecia. Además, inicialmente solo estará disponible en dispositivos iOS y Android y funcionará únicamente en inglés.

Hasta el momento, la compañía no ha anunciado una fecha oficial para su llegada a México ni al resto de Latinoamérica. Sin embargo, debido a que se trata de un despliegue escalonado, se espera que Spotify comparta más información en las próximas semanas sobre la expansión de esta función a más países.