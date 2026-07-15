¿Aún no tienes plan para estas vacaciones? “Formula 1: La Exhibición” amplía su estancia en CDMX: fecha, horarios, precio y todo lo que tienes que saber sobre la experiencia

Debido a la gran respuesta del público, Formula 1: La Exhibición anunció que extenderá su temporada en la Ciudad de México hasta el próximo 20 de septiembre de 2026, brindando una nueva oportunidad para quienes desean regresar o visitarla por primera vez este periodo vacacional.

La experiencia, instalada en Yama Punta Museo, se ha consolidado como uno de los atractivos más llamativos para los aficionados al automovilismo y para quienes buscan una actividad diferente durante las vacaciones de verano.

Con esta ampliación, los visitantes podrán recorrer un espacio diseñado para conocer la evolución de una de las competencias más importantes del deporte motor, combinando historia, innovación tecnológica y experiencias interactivas.

¿Qué hay en Formula 1: La Exhibición?

A cada visitante lo esperan más de 2,000 metros cuadrados distribuidos en siete salas, donde se muestran algunos de los momentos que han marcado la historia del automovilismo de alto nivel durante más de 75 años.

Entre los principales atractivos destacan:

Monoplazas históricos

Uno de los mayores atractivos es la presencia de vehículos que han formado parte de distintas épocas del deporte, incluidos el Sauber C30 y el Force India VJM08, ambos conducidos por Sergio “Checo” Pérez, además del Lancia D50, el Sauber C32 y el Haas VF-20.

Objetos originales y experiencias interactivas

La muestra reúne piezas originales, fotografías poco conocidas, material histórico, contenido audiovisual y simuladores que permiten acercarse a la experiencia de conducción desde otra perspectiva.

La sala Survival

Uno de los espacios con mayor impacto es Survival, donde se exhiben partes del monoplaza utilizado por Romain Grosjean tras el fuerte accidente ocurrido durante el Gran Premio de Baréin en 2020. Esta sección busca mostrar los avances tecnológicos y de seguridad que han transformado el deporte a lo largo de los años.

Un espacio dedicado al legado del automovilismo mexicano

Uno de los elementos exclusivos de la edición presentada en la Ciudad de México es una sala enfocada en la historia del deporte motor en el país.

El recorrido reconoce la importancia del Autódromo Hermanos Rodríguez, así como la trayectoria de figuras mexicanas que han dejado huella dentro de las pistas internacionales, convirtiéndose en un punto especial para los aficionados nacionales.

Una exposición que todos quieren visitar

Antes de llegar a México, Formula 1: La Exhibición pasó por ciudades como Madrid, Londres, Viena, Toronto, Buenos Aires y Melbourne, acumulando más de 1.3 millones de visitantes en todo el mundo.

El éxito obtenido en la capital mexicana fue el factor que motivó la ampliación de la temporada, permitiendo que la experiencia permanezca abierta durante buena parte del verano.

Boletos, ubicación y precios de Formula 1: La Exhibición

Si estás planeando visitarla, estos son los datos principales:

Lugar: Yama Punta Museo, Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, Ciudad de México

Yama Punta Museo, Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, Ciudad de México Fechas disponibles: Hasta el 20 de septiembre de 2026

Hasta el Boletos: Disponibles a través de la plataforma Fever o del sitio oficial de la exhibición

Disponibles a través de la plataforma Fever o del sitio oficial de la exhibición Precio: Desde $220 pesos

Desde Entrada gratuita: Niñas y niños de hasta 3 años

Niñas y niños de hasta 3 años Accesibilidad: El recinto cuenta con acceso para personas con movilidad reducida

Para quienes buscan un plan familiar, una salida de fin de semana o simplemente conocer más sobre la evolución del automovilismo, esta expo representa una nueva oportunidad para recorrer una muestra que combina historia, ingeniería, tecnología y entretenimiento en un mismo espacio.