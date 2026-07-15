¿Cuándo es la Velada del Año VI 2026? Fecha y peleas confirmadas Se acerca la Velada del Año 6 y aquí te decimos cuáles son los combates confirmados (@veladaviral)

Faltan menos de 10 días para que se lleve a cabo uno de los eventos de streaming más esperados por miles de fanáticos: la Velada del Año VI, organizada por el streamer y creador de contenido Ibai.

Por lo que aquí te compartimos todos los detalles del evento, desde cuándo es y los horarios por países, hasta los combates confirmados.

¿Cuándo es la Velada del Año VI?

El evento organizado por el streamer español Ibai Llanos se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

En esta ocasión contará con una particularidad: será transmitido en el canal oficial de Ibai en YouTube de manera totalmente gratuita, además de su transmisión en Twitch.

¿A qué hora empieza la Velada del Año VI? Horarios confirmados por países

En España, el evento iniciará a las 19:00 horas; por ello, aquí te compartimos los horarios por países:

11:00 horas en: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

en: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. 12:00 horas en: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.

en: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. 13:00 horas en: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile.

en: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile. 14:00 horas en: Paraguay, Argentina y Uruguay.

Combates confirmados de la Velada del Año VI

En esta edición, el evento contará con 20 creadores de contenido de diferentes países, quienes participarán en peleas de boxeo amateur.

La Velada del Año VI cuenta con 10 peleas, en las que se encuentran creadores de contenido de España, Argentina, Colombia, El Salvador, Puerto Rico y México. Estos son los combates confirmados:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Kidd Keo vs. Lit Killah

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Roro vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Fernanfloo vs. Plex

Illojuan vs. Thegrefg

¿Quiénes son las mexicanas que participarán en la Velada del Año VI?

En la Velada del Año VI, serán dos las creadoras de contenido encargadas de representar a México: Natalia MX y Samy Rivers.

Natalia García, conocida en redes como Natalia MX, tiene presencia en plataformas como Twitch, YouTube, TikTok e Instagram, sumando más de 2 millones de seguidores; su contenido se centra en videojuegos, estilo de vida y deportes.

Por su parte, Samantha Rivera Treviño, conocida como Rivers, suma más de 32 millones de seguidores con presencia principalmente en YouTube, Twitch y TikTok. La influencer volverá a participar en la Velada del Año tras haber hecho historia por pelear dos veces en este mismo evento en 2023.