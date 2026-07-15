Perfil de Ashlyn Castro pareja de Jude Bellingham (Redes Sociales)

El futbolista Jude Bellingham ha llamado la atención en redes sociales, no solo por su forma de jugar, con la selección inglesa, sino también por la relación que ha conformado con la modelo Ashlyn Castro.

Esta pareja comenzó su romance a finales de 2024 y tomó mayor atención durante la Copa del Mundo, cuando su romance estaba tomando fuerza.

Los seguidores de ambos pudieron confirmar su noviazgo al termino del encuentro entre Inglaterra y Croacia, después de que Jude Bellingham se acercara a las gradas, donde la influencer estaba apoyando al jugador.

Al encontrarse con Ashlyn, el centrocampista le dio un tierno beso, provocando miles de reacciones en distintas plataformas digitales y convirtiéndolo en una de las escenas más comentadas durante este torneo mundialista.

Jude Bellingham y Ashlyn Castro comenzaron su relación a través de las redes sociales

Originaria de Los Ángeles, la modelo estadounidense Ashlyn Castro conoció a Jude inglés a través de sus redes sociales. En 2024 el futbolista pasó sus vacaciones en la ciudad de origen de la modelos, después de la Eurocopa y fue ahí cuando su relación tomó más fuerza.

Fue a través de las plataformas digitales que los dos mostraron un interés mutuo, interactuando con comentarios dentro de sus publicaciones.

¿Quién es Ashlyn Castro?

La pareja actual de Jude Bellingham, Ashlyn Castro es una influencer y modelo estadounidense de 28 años que cuenta con una comunidad sólida en sus plataformas digitales y colabora con prestigiosas marcas de cosméticos como Clarins, además de mostrar sus lujosos viajes, se destaca su participación en el video musical del DJ Khaled, Popstar en 2021.

Ashlyn Castro, se mantiene fuera de los reflectores, por lo que se desconoce a los miembros que integran su familia o exparejas sentimentales.

Actualmente, Ashlyn se ha dejado ver en algunos encuentros deportivos e incluso conviviendo con la familia del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, lo que ha reforzado la percepción de que su noviazgo se encuentra consolidado.

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