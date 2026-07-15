¿Ya se registraron los primeros Ysisidro y Quiñona? Esto se sabe de los supuestos nombres mundialistas

Nombres mundialistas Las autoridades de la institución pueden rechazar nombres que sean “peyorativos, denigrantes, discriminatorios, carentes de significado o que expongan al menor a burlas”.

La Copa del Mundo 2026 que arribó a suelo mexicano por tercera vez en la historia, compartiendo esta edición con Canadá y Estados Unidos, se convirtió en una de las mejores actuaciones que tuvo la Selección Mexicana en los últimos años, resaltando por su esfuerzo, trabajo en equipo y perseverancia, un desempeño que quedó grabado en la memoria de la afición tricolor y, aparentemente, le ha inspirado para nombrar a la nueva generación.

De acuerdo con un presunto registro de nombre que se volvió viral en redes sociales, una familia ha nombrado a su recién nacida en honor a la selección de México, un fenómeno que se ha multiplicado en otros casos de bebés recién registrados. Sin embargo, ¿qué tan real es? ¡Te contamos!

Registran nombres “mundialistas” en México: ¿Ysisídro, Quiñona...?

A través de redes sociales y algunos medios de comunicación, se volvió viral en los últimos días un listado atribuido al Registro Civil de la Ciudad de México, en el que se muestra al menos cinco recién nacidos que fueron registrados con el nombre Ysisídro o Ysisidro, en honor a la frase que definió la esperanza de la afición mexicana de ver al Tricolor llegar hasta el final de la meta y alzar la codiciada Copa del Mundo: ¿Y si sí...?

Sin embargo, el fenómeno de los nombres mundialistas no se detuvo en ese listado, pues también se volvió viral un presunto registro de nombre de una recién nacida que fue documentada como Quiñona Ysisidra Morita Haaland, extendiendo su identidad hasta el destacado jugador de Noruega que también se ha quedado detrás en la competencia presente.

Los supuestos registros de recién nacidos en honor a la Selección Mexicana —y jugadores internacionales destacados— se viralizaron al instante, creando un debate en redes sociales sobre los límites de la creatividad de madres y padres cuando se trata de nombrar una nueva vida.

A pesar de que dichos nombres no están específicamente prohibidos por el Registro Civil en México, las autoridades de la institución sí pueden rechazar nombres que sean “peyorativos, denigrantes, discriminatorios, carentes de significado o que expongan al menor a burlas”, norma que podría calzar con el homenaje mundialista pretendido.

Por lo tanto, el registro de nombres como Ysisídro o Quiñona no es oficial ni existe información pública que compruebe su veracidad. No obstante, tomando en cuenta la norma del Registro Civil en México que interviene en ciertas libertades creativas para proteger al menor de burlas futuras, es probable que sólo se trate de un meme para elevar el humor de la afición mexicana rumbo a la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Recién nacidos registrados en honor a la Selección Mexicana: los nombres oficiales tras el Mundial 2026

A pesar de que la posibilidad de que se registraran nombres como Quiñona o Ysisídro resulta divertida, éstos no han sido reportados por fuentes oficiales; sin embargo, eso no significa que no existan recién nacidos nombrados en honor a la Selección Mexicana, pues el Registro Civil en México informó que al menos veintiséis bebés ya portan el nombre de algún jugador, especialmente de aquellos que destacaron en la cancha de esta Copa del Mundo.

Tras revisar las bases de datos de inscripciones, José Antonio Bernal López —director de Planeación en Informática de la Dirección General del Registro Civil— detectó la nueva tendencia e identificó los nombres principales que se han popularizado entre los recién nacidos.

“Estamos revisando nuestras bases de datos de inscripción de nacimientos y tenemos un total de 26 niños que tienen nombres registrados afín a nombres de jugadores de fútbol”, explicó el funcionario.

De acuerdo con los datos obtenidos de la base de inscripciones, los nombres y el número de recién nacidos registrados bajo el mismo o uno afín, tras el Mundial 2026, son:

Santiago: 6.

6. Mateo: 4.

4. Julián: 3.

3. Matías: 3.

3. Emiliano: 3.

“Nosotros como Registro Civil les recomendamos a los padres no usar ese tipo de nombres, pero solamente es una recomendación; como tal no está prohibido, cada padre tiene libertad de elegir el nombre de su niño, pero nosotros le damos como un aviso”, señaló Bernal López, asegurando que el entusiasmo del Mundial podría incrementar el registro de estos nombres u otros relacionados a estrellas del futbol.