El escorbuto volvió... en forma de Ozempic: el lado oscuro de este medicamento para adelgazar

Lo malo del Ozempic Los medicamentos GLP-1 pueden provocar desnutrición en las personas que los utilizan para bajar de peso. (Cuartoscuro y Especial)

El escorbuto, enfermedad históricamente asociada a los piratas y a los marineros, a la gente del mar y navegantes, también el nombre de una banda española de punk, Eskorbuto, ahora es un padecimiento que afecta a los ricos o personas de mayores recursos que utilizan Ozempic para adelgazar.

El uso de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic, para perder peso sin una indicación médica puede derivar en desnutrición e incluso favorecer la aparición de enfermedades asociadas con deficiencias nutricionales, como el escorbuto, advirtió la nutrióloga Cecilia Trejo Rico, de la Universidad Iberoamericana.

Aunque estos fármacos han demostrado beneficios en personas con diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico, la especialista alertó que su popularización como método para adelgazar ha provocado que muchas personas reduzcan de forma drástica su consumo de alimentos, incluyendo frutas ricas en vitamina C.

“Gracias al Ozempic volvió el escorbuto”

En entrevista con CRÓNICA, Cecilia Trejo Rico explicó que el escorbuto, una enfermedad que se asociaba históricamente con los marineros que pasaban meses sin consumir alimentos frescos, ha vuelto a aparecer en algunos pacientes debido a cuadros de desnutrición.

“Gracias al Ozempic volvió el escorbuto”, comentó.

La especialista explicó que esto ocurre porque algunas personas que utilizan estos medicamentos para adelgazar prácticamente dejan de comer.

“No comen nada, ni frutas cítricas porque les provocan gastritis y, por tanto, hay deficiencia de esta vitamina; eso provoca escorbuto”, enfatizó.

Añadió que utilizar estos medicamentos únicamente con fines estéticos puede traer consecuencias innecesarias.

“Si lo están ocupando para bajar de peso, vaya manera de tirar tu dinero y jugar con tu metabolismo”, aseveró.

La alta demanda de Ozempic y medicamentos similares para bajar de peso, cuya pluma de aplicación semanal cuesta hasta 5 mil 900 pesos en lugares como Farmacias Guadalajara, sin contar descuentos, ha provocado escasez en México y distintas partes del mundo.

Diabetes Medicamentos como el Ozempic ayudan a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades metabólicas. (Denisse Hernández Rubio)

¿Cuáles son los síntomas del escorbuto?

De acuerdo con Mayo Clinic, el escorbuto es una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, nutriente indispensable para producir colágeno y mantener sanos los vasos sanguíneos, la piel, los huesos y otros tejidos.

Entre los principales síntomas se encuentran fatiga, anemia, inflamación y sangrado de las encías, aparición de moretones con facilidad, mala cicatrización de heridas, dolor en las articulaciones y problemas en la piel. Sin tratamiento, la enfermedad puede provocar complicaciones graves.

Trejo Rico recordó que el organismo humano no puede producir vitamina C por sí mismo.

“No podemos producir vitamina C; su ausencia afecta directamente la capacidad de producir colágeno, lo que debilita los tejidos conectivos, los vasos sanguíneos y los huesos.”

Asimismo, señaló que entre las manifestaciones más frecuentes del escorbuto se encuentran alteraciones en la boca, la piel y anemia.

No todos los pacientes son candidatos a Ozempic

La nutrióloga relató el caso reciente de una paciente con sobrepeso que buscaba iniciar tratamiento con un medicamento GLP-1 porque otra médica se lo había recomendado.

Sin embargo, tras revisar sus estudios, concluyó que no era candidata.

“Le dije que ella no tenía síndrome metabólico y que no era candidata para inyectarse GLP-1.”

Trejo Rico explicó que muchas personas esperan resultados inmediatos y consideran estos medicamentos como una solución “mágica”.

“Cuando le dije que no es mágico y que a ella no le serviría eso, que con pura dieta y ejercicio era suficiente… en fin, esta moda de los GLP-1 al rato dejará de serlo.”

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Los GLP-1 sí tienen beneficios médicos

La especialista aclaró que estos medicamentos sí representan una herramienta terapéutica importante cuando existe una indicación clínica.

“Lo que sí he visto es que, si hay síndrome metabólico, sí sirve porque regula la presión, la glucosa y otros parámetros”, apuntó.

Como ejemplo, narró el caso de un paciente de 28 años con hipertensión arterial.

“Hoy su presión es de 120/85; está bajando de peso, aunque sigue comiendo fritangas”, puntualizó.

Finalmente, recordó que una alimentación equilibrada continúa siendo fundamental para prevenir deficiencias nutricionales y recomendó consumir alimentos ricos en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, piña, toronja, mandarina y kiwi.

¿Qué son los GLP-1 como el Ozempic y por qué se usan para bajar de peso?

Los GLP-1 (agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1) son una clase de medicamentos diseñados para imitar la acción de una hormona intestinal que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.

Además de estimular la liberación de insulina cuando aumenta la glucosa, retrasan el vaciamiento del estómago y aumentan la sensación de saciedad, por lo que también favorecen la pérdida de peso.

Fármacos como Ozempic (semaglutida), Wegovy y Mounjaro (tirzepatida, que también actúa sobre el receptor GIP) han demostrado beneficios en personas con diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico, pero los especialistas advierten que deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica y cuando existe una indicación clínica.