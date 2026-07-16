¿La final ya estaba anticipada? La coincidencia en el video de iShowSpeed que “predijo” el España vs Argentina

iShowSpeed El influencer y streamer estadounidense interpretó una de las canciones oficiales de este Mundial 2026.

Tras la definición de los equipos que disputarán la final del Mundial 2026, las redes sociales han sido territorios de comentarios, polémicas, memes y también de teorías. Ahora, algunos usuarios han señalado que la llegada de España y Argentina ya había sido “anticipada” en el video de una de las canciones oficiales de esta Copa del Mundo. Además, también se ha señalado que esta coincidencia no sería la primera vez que ocurre en el máximo escenario futbolístico.

¿iShowSpeed “anticipó” la final del Mundial entre España y Argentina?

Luego de que ‘La Furia Roja’ eliminara a Francia y la Albiceleste remontara en contra de Inglaterra, se confirmó que los dos actuales campeones continentales estarán en busca del título mundial. El cuadro ibérico fue señalado desde el principio como uno de los favoritos, mientras que los ‘Albicelestes’ han vuelto a sorprender al mundo con la posibilidad de lograr un bicampeonato histórico.

Ahora, los internautas están señalando una coincidencia que habría “anticipado” a estas dos selecciones como las grandes protagonistas de la gran final y que se encuentra en el video de “World Cup (Champions)” la canción lanzada por el streamer estadounidense iShowSpeed y que forma parte del sountrack oficial de este torneo.

iShowSpeed En el montaje de su canción "World Cup (Champions)" hay un momento donde las banderas de España y Argentina destacan por encima de las demás, coincidiendo con ambos países llegando a la gran final.

En una de las últimas escenas, se muestra al cantante en una calle con algunos aficionados de todo el mundo y sus respectivas playeras de selecciones nacionales. Sin embargo, las banderas que destacan en lo más alto, son precisamente las de España y Argentina, situación que algunos aficionados que gustan de las teorías de conspiración, buscan señalar como un mensaje subliminal que nos “anticipaba” qué equipos se estarían enfrentando.

Durante este Mundial, el influencer ha sido una de las figuras más populares y comentadas por sus particulares transmisiones dentro de los estadios y apoyando a diferentes selecciones nacionales que han terminado eliminadas, siendo Inglaterra el caso más recientes.

También, ha sido víctima de insultos racistas en los encuentros de Argentina, ya que ha optado por apoyar siempre a los rivales en turno de la albiceleste.

Otras coincidencias de banderas en las finales de los Mundiales

Por otra parte, no es la primera vez que ocurren coincidencias de este tipo que hacen despertar la imaginación de la afición respecto a los “spoilers” brindados previo a los partidos finales. En Brasil 2014, durante el video introductorio de los partidos, los banderines de Argentina y Alemania aparecían juntos colgados en la calle, lo que también fue visto como una “señal” de que veríamos a ambas escuadras en la disputa del título en aquel año.

Coincidencias de finalistas en el Mundial En los videos introductorios de Brasil 2014 y de Qatar 2022, las banderas de los equipos que fueron finalistas, aparecieron juntas en algún momento de la presentación.

Ocho años más tarde, el video introductorio también tiene esta misma peculiar coincidencia, pues fueron las banderas de Argentina y Francia las que aparecieron en la parte superior de la imagen arriba del Estadio Lusail de Qatar, inmueble donde se disputó el duelo por el título y donde se coronó la selección sudamericana.

España ya fue campeón del Mundial 2026...en la simulación del FC26

Esta no es la única teoría que rodea a la actual Copa del Mundo de futbol. Semanas antes del inicio del torneo, el popular videojuego de futbol EA Sports FC 2026 (anteriormente conocido como FIFA) realizó su tradicional simulación para predecir qué selección sería la campeona del mundo.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

El resultado de la computador arrojó a España como el campeón de este torneo. El videojuego ha acertado a los campeones de las ediciones 2010, 2014, 2018 y 2022, por lo que este sería su quinta predicción correcta de forma consecutiva.