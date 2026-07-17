Javier Alarcón sufrió ‘diarrea explosiva’: el periodista deportivo narra cómo le fue al contraer ciclosporiasis Javier Alarcón compartió que contrajo el parásito Cyclospora cayetanensis, que alerta a EU en México (Imagen hecha con IA y @Javier_Alarcon_)

El periodista deportivo Javier Alarcón compartió en sus redes sociales que contrajo ciclosporiasis, una enfermedad intestinal que le causó “diarrea explosiva” en México. El comentario surge en medio de la alerta sanitaria que existe en Estados Unidos por el brote de esta enfermedad.

De acuerdo con el periodista, contrajo la infección hace aproximadamente un mes en México, permaneciendo enfermo alrededor de tres semanas, lo que le ocasionó una gran pérdida de peso.

Junto con el mensaje, Javier Alarcón compartió también una captura del estudio que le realizaron, donde se señala que se le detectó Cyclospora cayetanensis, el parásito que causa la ciclosporiasis.

“Me dio hace un mes y fue en México. Cuídense porque te lleva el tren unas tres semanitas y bajas de peso rudo”, compartió en sus redes sociales.

Javier Alarcón contrajo ciclosporiasis Así lo compartió el periodista deportivo en X (@Javier_Alarcon_)

¿Qué es la ciclosporiasis, la enfermedad parasitaria que afectó al periodista?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora.

Esta infección puede ser contraída al consumir alimentos o agua que contengan el parásito; suele causar diarrea muy líquida con frecuentes y, a veces, explosivas defecaciones.

En caso de no tratarse, la ciclosporiasis puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes, mientras que los síntomas pueden tardar en aparecer desde 2 días hasta 2 semanas o más.

El brote de ciclosporiasis que encendió las alarmas en Estados Unidos

El relato de Javier Alarcón sobre el contagio se da en medio del brote activo en Estados Unidos por esta misma enfermedad.

De acuerdo con los CDC, cinco estados de EE. UU., incluidos Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, han reportado un total de 164 personas infectadas con Cyclospora tras haber consumido productos de Taco Bell.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha identificado una convergencia en un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México utilizada en establecimientos de Taco Bell.

Aunque la FDA no reveló el nombre del proveedor, la franquicia compartió en un comunicado en redes sociales que ha retirado de sus tiendas toda la lechuga afectada del proveedor Taylor Farms.

“Queremos que lo escuches de nosotros. Nos tomamos en serio tu salud y seguridad y hemos retirado toda la lechuga de Taylor Farms afectada de las tiendas Taco Bell. Así que adelante, disfruta de tu Taco Bell hoy. Siempre nos tienes. Siempre te tenemos. Nos vemos en el autoservicio”, compartió la franquicia en su comunicado.