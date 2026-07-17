¿Quién es el dueño de Taylor Fresh Foods? La marca que usó lechugas mexicanas que causaron diarrea explosiva

En meses pasados, las autoridades del estado de Michigan reportaron graves casos de infección intestinal parasitaria, la cual ha activado los protocolos de alerta epidemiológica en Estados Unidos.

Aunque inicialmente las investigaciones se mantuvieron bajo reserva, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) rastrearon el origen de esta enfermedad en diversas cadenas de comida rápida.

Las autoridades también anunciaron que la posible fuente de contaminación de ciclosporiasis sería la lechuga iceberg troceada que se ha utilizado en los establecimientos de Taco Bell en los estados de Michigan, Indiana, Kentucky, Ohio y Virginia.

De las personas que se han diagnosticado con esta enfermedad parasitaria, más de mil afirmaron haber tenido algún síntoma después de consumir los productos de la cadena de tacos más famosa en el país norteamericano.

La FDA anunció que la cadena de tacos, perteneciente a Yum Brands, dejaría de utilizar la lechuga proveniente de Taylor Fresh Foods, la cual era adquirida de un productor en México, que fue localizado durante las investigaciones que se mantienen en curso.

Hasta ahora se desconoce el nombre de la empresa proveedora, pero los organismos sanitarios de Estados Unidos señalaron que la lechuga proviene de tierras mexicanas y fue utilizada en los establecimientos de comida rápida donde las personas con ciclosporiasis habrían comido antes de presentar síntomas.

¿Quién es Taylor Fresh Foods?

El agricultor de segunda generación Bruce Taylor, licenciado en Ciencias Empresariales y en Estudios del Desarrollo, es el fundador, presidente y directivo de Taylor Fresh Foods, una empresa del estado de California que comercializa vegetales frescos y alimentos listos para su consumo.

Actualmente, Bruce Taylor es considerado una de las figuras más sobresalientes en el sector de la agricultura, producción y comercialización de alimentos de huerta y frutas, con información de Time Now.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

Es una enfermedad intestinal provocada por el Cyclospora, un parásito que se incuba en alimentos que fueron regados con agua contaminada y puede provocar los siguientes síntomas:

Náuseas

Fiebre

Vómito

Fatiga prolongada

Pérdida del apetito y de peso

Dolor estomacal intenso

Aumento de gases

A la par de las investigaciones, las autoridades mexicanas emitieron una alerta sanitaria de viaje, con nivel intermedio de riesgo para todas aquellas personas que tienen planeado algún viaje a los Estados Unidos durante los siguientes días. Esta medida se tomó ante los incrementos en los casos de personas con ciclosporiasis.