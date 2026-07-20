¿Cucurella metió el trofeo del Mundial en una bolsa de plástico? Esta fue la confusión de los fans en redes sociales

Mundial 2026 | ¿Cucurella llevaba la Copa del Mundo en una bolsa de plástico? (Agencia EFE, Captura)

Tras la conquista de España en la final del Mundial 2026, las reacciones de la Roja dejaron múltiples imágenes que rápidamente se hicieron virales. Sin embargo, una de las escenas que más llamó la atención ocurrió al abandonar el estadio de Nueva Jersey, cuando el defensa Marc Cucurella fue captado por las cámaras llevando lo que parecía ser la Copa del Mundo dentro de una bolsa de plástico.

"La Copa del Mundo, uno de los trofeos más codiciados del mundo, ha de llevarse en un maletín adecuado para sus finas líneas y su delicadeza"



Cucurella (llevándola en una bolsa de plástico): "Uy, que me caigo" pic.twitter.com/uJP7W9h6mV — BeSoccer (@besoccer_ES) July 20, 2026

El video se difundió rápidamente en redes sociales y desató una ola de comentarios, pues muchos usuarios creyeron que el futbolista español transportaba el trofeo más importante del futbol de una manera poco cuidadosa.

La réplica de Lego que confundió a las redes sociales

No obstante, la bolsa no contenía el trofeo original de la Copa del Mundo, sino una réplica conmemorativa elaborada con piezas de Lego, entregada a cada uno de los integrantes de la selección española como recuerdo del campeonato. El trofeo oficial de la FIFA permanece siempre bajo resguardo del organismo y únicamente es utilizado durante la ceremonia de premiación y algunos actos oficiales.

De hecho, quien abandonó el vestuario con la Copa del Mundo fue el mediocampista Rodri Hernández, mientras que la imagen de Cucurella correspondía únicamente a la versión conmemorativa del trofeo, cuya apariencia generó la confusión entre los aficionados.

El amuleto que acompañó a España rumbo al título

El defensa también se volvió relevante en redes sociales gracias a un ritual que parecería estar conectado con el triunfo de sus selección. Antes del partido por el campeonato, el exseleccionado español Joan Capdevila reveló que pidió a Cucurella enterrar una moneda en el césped del estadio, repitiendo el ritual que realizó la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Joan Capdevila, quien estuvo a punto de no viajar a USA al no concederle el visado, le pidió a Marc Cucurella que hiciera su ritual de la suerte en la final de Sudáfrica: enterrar una moneda en el césped antes del partido.



Y lo hizo:pic.twitter.com/PXH4iyd31y — BeSoccer (@besoccer_ES) July 20, 2026

El defensa aceptó el encargo y, tras el triunfo de España, muchos aficionados identificaron el amuleto como un símbolo que acompaño el camino de la Furia Roja hacia su segundo título mundial.