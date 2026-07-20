Imperial Tower, el rascacielos de 220 millones de dólares: ¿Cuánto medirá y dónde la están construyendo?

Imperial Tower El rascacielos de 56 plantas, que será construido en el 2966 de John F. Kennedy Boulevard en Nueva Jersey, recibió una financiación millonaria.

El ambicioso proyecto de infraestructura en Nueva Jersey, el rascacielos Imperial Tower ubicado en el 2966 de John F. Kennedy Boulevard de Jersey City, recibió una financiación millonaria que permitirá la reanudación de las obras del edificio que tendrá 56 plantas; este edificio incluirá importantes adecuaciones como terrazas al aire libre, pisos residenciales, restaurantes, dos hoteles e incluso una alberca infinita.

Las obras del Imperial Tower iniciaron en 2023, sin embargo, se detuvieron al año siguiente después de que la constructora decidiera ampliar el proyecto, agregando veintiún pisos más a los 35 planificados inicialmente.

Imperial Tower de Nueva Jersey recibe financiación de más de 200 millones de dólares

Ocupado durante años por un taller mecánico Pep Boys de una sola planta —demolido para dar inicio a las obras del proyecto en 2023—, el terreno en Jersey City protagoniza actualmente uno de los diseños de nueva construcción más ambiciosos en Estados Unidos, el rascacielos Imperial Tower.

Tan sólo un año después de que las obras iniciaran, los promotores de la superestructura decidieron casi duplicar la altura de pisos original, agregando 21 plantas más, lo que detuvo la construcción temporalmente para realizar una solicitud en virtud de las disposiciones sobre vivienda asequible del Plan de Reurbanización de Journal Square 2060 —modificado en 2024—; la Junta de Planificación de Jersey City revisó la solicitud en mayo de 2025 y, con una reciente financiación de 220 millones de dólares, las obras del Imperial Tower se reanudarán durante los siguientes meses.

“Nos complace proporcionar financiación para un proyecto que ampliará la oferta de viviendas, introducirá nuevos alojamientos hoteleros y contribuirá a la continua evolución del barrio”, declaró Jody Kriss, fundadora de Kriss Capital, firma de inversión y préstamos inmobiliarios que se especializa en el financiamiento para el desarrollo residencial en Estados Unidos.

La expansión de Imperial Tower incluirá cuatro plantas de aparcamiento, dos de hotel y 20 residenciales, lo que haq consolidado al futuro edificio como un proyecto de uso mixto que, según expuso Stephen Palmese, director gerente de Integritas Capital, ha sido “cuidadosamente planificado que responde a la creciente demanda de vivienda y hostelería en uno de los barrios más dinámicos de la región”.

No sólo eso, la planeación del Imperial Tower también consideró una ubicación privilegiada en Jersey City con excelente acceso al transporte público, por lo que Palmese señaló al proyecto como un diseño “complejo” que no podría ser evaluado por prestamistas de manera tradicional.

Ahora, gracias a la financiación millonaria de Integritas Capital y Kriss Capital, las obras de Imperial Tower serán retomadas tras casi dos años en pausa; los promotores prevén que la construcción podría finalizar en algún momento de 2028.

¿Cuánto medirá el Imperial Tower de New Jersey y qué incluirán las 56 plantas?

Una vez finalizada su construcción, Imperial Tower pretende ofrecer 542 unidades residenciales (57 de ellas serán destinadas a vivienda asequible), un hotel Fairfield by Marriott de 154 habitaciones (el cual incluirá dos plantas de aparcamiento propias), y alrededor de 34.105 pies cuadrados de espacio comercial en la planta baja.

Este ambicioso proyecto también incluirá una gama de servicios de lujo como:

Gimnasio.

Salas de coworking .

. Cine privado.

Biblioteca.

Sala de juegos para infancias.

Instalaciones exclusivas para mascotas.

Piscina infinita de 715 pies cuadrados en la azotea.

En cuanto a la fachada, Imperial Tower tendrá un exterior de cristal contemporáneo y vistas panorámicas del horizonte de Manhattan, lo que aportará al prestigio arquitectónico del proyecto.

Desarrollado por Kuldeep Kumar y Mohan Myneni, con Noble Construction como contratista general y MVMK Architecture como arquitecto responsable del proyecto, el ambicioso diseño de Jersey City ampliará verticalmente sus primeras plantas —construidas durante 2023-2024— de forma signiticativa en los siguientes meses.

“Desde el principio, nuestro objetivo fue crear un destino emblemático de uso mixto que impulsara la continua evolución de Journal Square”, declaró Kumar, resaltando la participación de Integritas Capital como uno de sus financiadores.

De acuerdo con el emprendedor, la firma financiera reconoció la visión del proyecto y ha sido un socio esencial para llevarlo a la realidad.

“Esperamos con interés avanzar en un proyecto que amplíe las oportunidades de vivienda y contribuya al crecimiento a largo plazo del vecindario”, dijo Kumar.

Renovado a 56 niveles, el Imperial Tower tendrá una altura de 195 metros, compitiendo y superando la altitud de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, cuya medición es de 188.33 metros con antena incluida.